Драчёв рассказал, когда IBU примет решение по делу Васильевой

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, когда Международный союз биатлонистов (IBU) примет решение по делу Маргариты Васильевой о нарушении антидопинговых правил.

«В конце апреля будет заседание независимой антидопинговой комиссии IBU, которая рассмотрит её дело. Тогда и будет вынесено решение», — приводит слова Драчёва ТАСС.

В конце февраля стало известно, что Васильева пропустила три допинг-теста за последние 12 месяцев и может быть дисквалифицирована на срок от года до двух лет. Уже после появления этой информации она стартовала на этапе Кубка IBU в Отепя, но в итоге на фоне скандала не попала в состав сборной на чемпионат мира в шведском Эстерсунде. При этом ей официально не запрещено участвовать в международных соревнованиях.

Ранее Васильева объяснила, почему ей отказали в пересмотре оценки ситуации с пропуском допинг-теста.