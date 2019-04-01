Драчёв рассказал, когда IBU примет решение по делу Васильевой

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, когда Международный союз биатлонистов (IBU) примет решение по делу Маргариты Васильевой о нарушении антидопинговых правил.
Драчёв рассказал, когда IBU примет решение по делу Васильевой
  • РИА Новости

«В конце апреля будет заседание независимой антидопинговой комиссии IBU, которая рассмотрит её дело. Тогда и будет вынесено решение», — приводит слова Драчёва ТАСС.

В конце февраля стало известно, что Васильева пропустила три допинг-теста за последние 12 месяцев и может быть дисквалифицирована на срок от года до двух лет. Уже после появления этой информации она стартовала на этапе Кубка IBU в Отепя, но в итоге на фоне скандала не попала в состав сборной на чемпионат мира в шведском Эстерсунде. При этом ей официально не запрещено участвовать в международных соревнованиях.

Ранее Васильева объяснила, почему ей отказали в пересмотре оценки ситуации с пропуском допинг-теста.

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