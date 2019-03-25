Васильева объяснила, почему ей отказали в пересмотре ситуации с пропуском допинг-теста
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«Отказ аргументирован тем, что антидопинговое законодательство не принимает претензий по поводу обработки результатов», — приводит слова Васильевой «Матч ТВ».
Она пояснила, что, таким образом, задержка в семь месяцев в отправке письма о записи второго флажка (пропуска— RT) не является причиной для пересмотра решения.
«То, что я не знала никогда, что у меня два флажка, думала, только один, а затем узнала, что сразу три, никого не побеспокоило. Дальше будут слушания дисциплинарной панели IBU по моему делу. Сейчас я к ним готовлюсь», — добавила 27-летняя спортсменка.
В конце февраля стало известно, что Васильева пропустила три допинг-теста за последние 12 месяцев, и может быть дисквалифицирована на срок от года до двух лет. Уже после появления этой информации она стартовала на этапе Кубка IBU в Отепя, но в итоге на фоне скандала не попала в состав сборной на чемпионат мира в шведском Эстерсунде. При этом ей официально не запрещено участвовать в международных соревнованиях .
Ранее Васильева рассказала о бездействии СБР в её деле о пропуске допинг-тестов.