Васильева рассказала о бездействии СБР в её деле о пропуске допинг-тестов

Короткая ссылка
Российская биатлонистка Маргарита Васильева рассказала, какую роль отыграл Союз биатлонистов России (СБР) в ситуации с пропуском ею трёх допинг-тестов.
Васильева рассказала о бездействии СБР в её деле о пропуске допинг-тестов
  • © Alexander Shemetov
  • globallookpress.com

«Были найдены несостыковки в переписке, в отправке мне уведомлений о записи флажков (пропусков — RT). Был составлен список этих несостыковок, переведён на английский и послан в Международный союз биатлонистов (IBU). Это и был запрос на пересмотр. И только 13 марта, когда срок подачи этого запроса уже истёк, мне написал врач команды Алексей Лагуточкин с вопросом, как обстоят дела. Я сказала, что отправила письмо в IBU, и получила от него претензию, что не поставила в копию СБР», — приводит слова Васильевой «Матч ТВ».

Она отметила, что не видела смысла отправлять копии в СБР, поскольку организация не делала ничего, чтобы ей помочь, и при этом глава организации в СМИ рассказывает о планах подавать апелляцию, не интересуясь подробностями и не вникая в ситуацию.

«Какие несостыковки? Например, что уведомление о получении второго флажка, которое составлено и подписано 17 августа, и я, и СБР впервые получили только 20 марта. Собственно, до этого я не получала ни одного документа, где говорилось бы, что у меня два флажка. СБР мог это раньше выяснить, они стоят в копии всех уведомлений спортсмену, причём двумя адресами электронной почты. Только кто там будет копаться в законодательстве, нормативных документах и письмах от IBU на английском языке?» — добавила биатлонистка.

В конце февраля стало известно, что Васильева пропустила три допинг-теста за последние 12 месяцев, и может быть дисквалифицирована на срок от года до двух лет. Уже после появления этой информации она стартовала на этапе Кубка IBU в Отепя, но в итоге на фоне скандала не попала в состав сборной на чемпионат мира в шведском Эстерсунде. При этом ей официально не запрещено участвовать в международных соревнованиях .

Ранее Васильева заявила, что СМИ исказили информацию по делу о пропуске допинг-тестов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить