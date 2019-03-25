Васильева рассказала о бездействии СБР в её деле о пропуске допинг-тестов

Российская биатлонистка Маргарита Васильева рассказала, какую роль отыграл Союз биатлонистов России (СБР) в ситуации с пропуском ею трёх допинг-тестов.

«Были найдены несостыковки в переписке, в отправке мне уведомлений о записи флажков (пропусков — RT). Был составлен список этих несостыковок, переведён на английский и послан в Международный союз биатлонистов (IBU). Это и был запрос на пересмотр. И только 13 марта, когда срок подачи этого запроса уже истёк, мне написал врач команды Алексей Лагуточкин с вопросом, как обстоят дела. Я сказала, что отправила письмо в IBU, и получила от него претензию, что не поставила в копию СБР», — приводит слова Васильевой «Матч ТВ».

Она отметила, что не видела смысла отправлять копии в СБР, поскольку организация не делала ничего, чтобы ей помочь, и при этом глава организации в СМИ рассказывает о планах подавать апелляцию, не интересуясь подробностями и не вникая в ситуацию.

«Какие несостыковки? Например, что уведомление о получении второго флажка, которое составлено и подписано 17 августа, и я, и СБР впервые получили только 20 марта. Собственно, до этого я не получала ни одного документа, где говорилось бы, что у меня два флажка. СБР мог это раньше выяснить, они стоят в копии всех уведомлений спортсмену, причём двумя адресами электронной почты. Только кто там будет копаться в законодательстве, нормативных документах и письмах от IBU на английском языке?» — добавила биатлонистка.

В конце февраля стало известно, что Васильева пропустила три допинг-теста за последние 12 месяцев, и может быть дисквалифицирована на срок от года до двух лет. Уже после появления этой информации она стартовала на этапе Кубка IBU в Отепя, но в итоге на фоне скандала не попала в состав сборной на чемпионат мира в шведском Эстерсунде. При этом ей официально не запрещено участвовать в международных соревнованиях .

Ранее Васильева заявила, что СМИ исказили информацию по делу о пропуске допинг-тестов.