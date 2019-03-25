Биатлонистка Васильева заявила, что СМИ исказили информацию по делу о пропуске допинг-тестов
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- globallookpress.com
«Происходит дезинформация общества, если кратко. Например, СМИ написали, что моя апелляция отклонена. Но апелляция подаётся на решение о дисквалификации, а его никто не выносил», — приводит слова Васильевой «Матч ТВ».
Биатлонистка пояснила, что речь идёт о запросе на пересмотр решения засчитать пропуск теста. Она также отметила, что журналисты неверно указали крайний срок подачи этого заявления.
«Я же не в CAS обращаюсь, не в какой-то суд. Я просто имела право отправить запрос в IBU на пересмотр, аргументировав это», — добавила спортсменка.
Ранее стало известно, что IBU приступил к изучению допингового дела Васильевой.