Биатлонистка Васильева заявила, что СМИ исказили информацию по делу о пропуске допинг-тестов

Российская биатлонистка Маргарита Васильева рассказала подробности разбирательства, связанного с пропуском трёх допинг-тестов.

«Происходит дезинформация общества, если кратко. Например, СМИ написали, что моя апелляция отклонена. Но апелляция подаётся на решение о дисквалификации, а его никто не выносил», — приводит слова Васильевой «Матч ТВ».

Биатлонистка пояснила, что речь идёт о запросе на пересмотр решения засчитать пропуск теста. Она также отметила, что журналисты неверно указали крайний срок подачи этого заявления.

«Я же не в CAS обращаюсь, не в какой-то суд. Я просто имела право отправить запрос в IBU на пересмотр, аргументировав это», — добавила спортсменка.

Ранее стало известно, что IBU приступил к изучению допингового дела Васильевой.