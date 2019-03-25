IBU приступил к изучению допингового дела биатлонистки Васильевой

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Международный союз биатлонистов (IBU) приступил к изучению дела россиянки Маргариты Васильевой, пропустившей три допинг-теста за год.
IBU приступил к изучению допингового дела биатлонистки Васильевой
  • © Heiko Becker/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя пресс-службы IBU, организация приступила к рассмотрению полученной от Независимого агентства антидопингового тестирования (ITA) информации по делу 27-летней россиянки.

Отмечается, что IBU не будет давать дополнительных комментариев по этой теме до завершения рассмотрения материалов дела.

Пропуск трёх подряд допинг-тестов является нарушением антидопинговых правил и влечёт за собой дисквалификацию сроком от года до двух лет.

Ранее сообщалось, что ITA отклонило апелляцию Васильевой.

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