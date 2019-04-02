Команда ХМАО-Югра-1 выиграла эстафету у мужчин на ЧР по биатлону в Тюмени

Сборная Ханты-Мансийского автономного округа — Югры одержала победу в эстафетной гонке у мужчин на чемпионате России по биатлону, который проходит в Тюмени.

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РИА Новости

Сборная ХМАО-Югра-1 в составе Дмитрия Иванова, Ивана Томилова, Семёна Сучилова и Вадима Филимонова одержала победу в эстафетной гонке 4 х 7,5 км у мужчин. Команда Республики Башкортостан, за которую выступали Алексей Петров, Александр Жирный, Антон Бабиков и Эдуард Латыпов, пришла второй с отставанием в 10,9 секунды. Бронзовыми призёрами стали представители Удмуртской Республики (Дмитрий Шамаев, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов, Владимир Семаков). Ранее сообщалось, что биатлонист Малышко опоздал на старт эстафетной гонки в рамках ЧР.