Команда ХМАО-Югра-1 выиграла эстафету у мужчин на ЧР по биатлону в Тюмени

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Сборная Ханты-Мансийского автономного округа — Югры одержала победу в эстафетной гонке у мужчин на чемпионате России по биатлону, который проходит в Тюмени.
Команда ХМАО-Югра-1 выиграла эстафету у мужчин на ЧР по биатлону в Тюмени
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Сборная ХМАО-Югра-1 в составе Дмитрия Иванова, Ивана Томилова, Семёна Сучилова и Вадима Филимонова одержала победу в эстафетной гонке 4 х 7,5 км у мужчин.

Команда Республики Башкортостан, за которую выступали Алексей Петров, Александр Жирный, Антон Бабиков и Эдуард Латыпов, пришла второй с отставанием в 10,9 секунды.

Бронзовыми призёрами стали представители Удмуртской Республики (Дмитрий Шамаев, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов, Владимир Семаков).

Ранее сообщалось, что биатлонист Малышко опоздал на старт эстафетной гонки в рамках ЧР.

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