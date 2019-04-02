Биатлонист Малышко опоздал на старт эстафетной гонки в рамках ЧР

Олимпийский чемпион 2014 года биатлонист Дмитрий Малышко опоздал к старту эстафетной гонки на чемпионате России в Тюмени.

«Есть информация от Касперовича, что Малышко перед стартом гонки побежал в известное место с лыжами и забыл их там. Но это нужно проверять», — сказал в эфире «Матч ТВ» комментатор Дмитрий Губерниев.

Гонка стартовала без участия Малышко. Свой этап спортсмен завершил на десятом месте с более чем минутным отставанием от лидера. Спортсмен представляет сборную Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что сборная ХМАО-Югры победила в эстафетной гонке у женщин в рамках ЧР по биатлону.