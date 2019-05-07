Признания Шипулина, восхождение Дальмайер на вулкан и критика Самуэльссона: чем живёт биатлон в межсезонье

Международный союз биатлонистов не доверил России ни одного соревнования в новом сезоне, Себастьян Самуэльссон выразил недовольство похвалой Крэйга Риди в адрес РУСАДА, а Антон Шипулин признался, что ему предлагали принимать допинг. Ольга Вилухина родила сына, а Лаура Дальмайер забралась на самую высокую точку Ирана — вулкан Дамаванд. Что происходит в мире биатлона в межсезонье — в материале RT.

Кубок мира без России

Международный союз биатлонистов (IBU) утвердил календарь следующего сезона. В рамках Кубка мира состоятся девять этапов в восьми странах Европы. До Нового года биатлонисты будут соревноваться в Эстерсунде, Хохфильцене и Анси, а после — в Оберхофе, Рупольдинге, Поклюке, Нове-Место, Контиолахти и Хольменколлене. Чемпионат мира пройдёт в итальянской Антерсельве с 13 по 23 февраля 2020 года.

Второй сезон подряд Россия не примет главных стартов по биатлону. Не запланированы в России также этапы IBU и юниорского кубка, а чемпионат Европы делегирован эстонскому Отепя.

Осеннее восстановление СБР

Отчасти отсутствие крупных соревнований в России связано с тем, что Союз биатлонистов страны (СБР) имеет не полное членство в IBU, а временное. Хотя такой статус не должен мешать спортсменам соревноваться, а странам — проводить турниры, России пока не доверяют право организовать состязания до восстановления национальной федерации в своих правах.

6 мая состоялось заседание рабочей группы IBU по восстановлению СБР, по итогам которого исполнительный директор российской организации Сергей Голиков заявил, что изменение статуса может произойти уже этой осенью.

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«По нашим ощущениям, прогресс был, потому что представители IBU со многими нашими позициями соглашались. И если у нас с ними позиции согласованы, то вероятность принятия положительного решения на исполкоме значительно повышается. Существует вероятность того, что к следующему заседанию исполкома IBU все констатируют, что СБР выполнил «дорожную карту» по восстановлению. И, соответственно, следующий конгресс IBU, который состоится осенью, может принять решение о восстановлении», — цитируют Голикова РИА Новости.

Тяжёлое ожидание Васильевой

IBU также в ближайшее время будет решать вопрос с российской биатлонисткой Маргаритой Васильевой. В минувшем сезоне она пропустила три допинг-теста, что является грубым нарушением антидопинговых правил и карается дисквалификацией. Хотя спортсменка утверждает, что не получала упоминания об одном из пропусков, генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус уверен, что спортсменка будет наказана по всей строгости.

«В моём понимании, глупо получать дисквалификацию за нарушение правил доступности. Это просто глупо. Очень важно, чтобы у спортсмена сходились две составляющие — его спортивная составляющая и внутренняя культура. Это же вопрос ответственности. На неё полагались, в неё вкладывали силы и средства. Её готовили, а она сейчас будет дисквалифицирована на некий период, и сборная не сможет на неё рассчитывать. Её дисквалификация — вопрос времени. Хотя этот вопрос рассматривается не в РУСАДА, а в международной федерации», — заявил Ганус.

Долги Глазыриной

Неделю назад СБР опубликовал списки спортсменов, которые вошли в составы основной и резервной сборных. Среди них не оказалось вернувшейся в спорт после дисквалификации и рождения ребёнка Екатерины Глазыриной. До 2017 года она прочно входила в состав женской команды, пока не была обвинена в нарушении правил. Этой весной 32-летняя биатлонистка вновь взяла в руки винтовку и лыжи и выиграла чемпионат России. Однако вызова в сборную не получила.

Одной из причин отсутствия Глазыриной в основной команде стало то, что спортсменка не оплатила долги перед IBU — она должна вернуть призовые за те соревнования, на которых её результаты были аннулированы. Cама биатлонистка утверждает, что делать этого не собирается. В СБР пообещали поддержать спортсменку.

«Если надо будет Кате вернуться, тогда оговорим все вопросы, не только вопрос денег. Тут и выступление за новый регион или за два региона. Когда мы все их решим, тогда и поймём, будет ли она в команду отбираться, по каким принципам. И если надо будет, найдём мы в конце концов возможность, как ей помочь. Никто Екатерине не желает вреда. Есть два региона, не самых бедных и несчастных, которые, если она будет выступать дальше в сборной, в состоянии за неё эту проблему решить», — рассказал вице-президент СБР Алексей Нуждов.

Критика Самуэльссона

Вопросы российского допинга продолжают волновать шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона. В этот раз олимпийский чемпион раскритиковал главу Всемирного антидопингового агентства Крэйга Риди за то, что он похвалил работу РУСАДА.

«Я в очередной раз разочарован в связи с тем, что наши спортивные лидеры дают подобные комментарии. Сэр Крэйг Риди больше сосредоточен на атаках спортсменов с иной точкой зрения, чем на борьбе с допингом», — написал спортсмен в Twitter.

Disappointed again and again that our sport leaders make comments like this. Sir Craig Reedie focus more on attacking athletes with a different opinion than attacking doping. https://t.co/DAtKnDiQpA — Sebastian Samuelsson (@SebbeSamuelsson) 7 мая 2019 г.

Шипулин и допинг

Олимпийский чемпион Антон Шипулин, завершивший карьеру в прошлом сезоне, признался, что ему предлагали принимать допинг, однако он не следовал подобным советам.

«Косвенно были такие предложения, но не прямые. Я сразу наотрез говорил: «Даже не подходите ко мне с такими вопросами». Самый интересный момент начинается за год до Олимпийских игр. Приходят товарищи, психологи, люди, которые засовывают твои лыжи в какой-то резервуар, отчего они поедут в три раза лучше. Предлагают какие-то методики новые. Это сумасшествие за год до Олимпиады. И таких кадров достаточно много. Здесь надо уметь абстрагироваться от всего и идти своей дорогой», — рассказал Шипулин в интервью на канале Commandos в YouTube.

Бывший биатлонист уверен, что для борьбы с допингом в России надо ужесточать наказания за его употребление и устроить показательные процессы для принимающих запрещённые препараты.

«Понятно, что в России есть определённые проблемы. На днях Путин подписал законопроект о штрафах за употребление допинга для спортсменов и тренеров. Я бы даже ужесточил, чтобы ни у кого из тренеров и врачей не возникало желания предложить спортсмену допинг. Прямо бы уголовное наказание. Две-три показательные казни, чтобы даже мысли эти навсегда отпали, тем более у молодых спортсменов», — заявил Шипулин в интервью «России 24».

Счастье Вилухиной

Если Шипулин после завершения карьеры надеется стать депутатом Государственной думы, то другая бывшая биатлонистка Ольга Вилухина налаживает семейную жизнь. Бронзовый призёр чемпионата мира родила сына и поделилась этим событием в Instagram.

«Мы родились! Вес 3230 г, рост 51 см. Роман Валерьевич, мы тебя долго ждали, сокровище наше! Ты наше счастье и смысл жизни», — написала Вилухина под фотографией бирки своего сына.

Восхождение Дальмайер

Сезон отпусков в биатлоне ещё продолжается, и каждый проводит своё свободное время по-своему. Немецкая спортсменка Лаура Дальмайер в очередной раз занялась альпинизмом и покорила самую высокую точку Ирана — вулкан Дамаванд, вершина которого располагается на высоте 5671 м. В видео, опубликованном в соцсетях, Дальмайер призналась, что испытала невероятные чувства от восхождения на гору.

Прощание Л'Абе-Лунда

Межсезонье — это ещё и удачное время для того, чтобы объявить о завершении карьеры. Этим моментом воспользовался норвежец Хенрик Л'Абе-Лунд, на протяжении 14 сезонов представлявший свою страну на международных соревнованиях. 33-летний спортсмен, выигравший чемпионат мира в эстафете, признался, что больше не чувствует в себе сил продолжать выступать.

«В апреле я собирался продолжать, начал понемногу тренироваться и понял, что тело и мотивация уже не те, как бывало обычно. Поэтому правильнее будет найти для себя что-то другое», — сказал Л'Абе-Лунд NRK.