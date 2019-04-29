Утверждены списки сборных команд России по биатлону

Руководство Союза биатлонистов России (СБР) согласовало с Министерством спорта списки основной и резервной сборных России для прохождения подготовки к следующему сезону.

Как сообщает пресс-служба СБР, в список у мужчин попали следующие спортсмены:

Основная сборная — Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Александр Поварницын, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков.

Резервисты — Василий Томшин, Игорь Малиновский, Саид-Каримулла Халили, Ильназ Мухамедзянов, Андрей Вьюхин, Кирилл Стрельцов, Дмитрий Иванов, Евгений Сидоров.

У женщин в составе есть одно изменение по сравнению с первоначальным списком. Ульяна Кайшева попала в список основной команды вместо сестры Анастасии.

Основная сборная — Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Наталья Гербулова, Ульяна Кайшева.

Резервисты — Анастасия Морозова, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Тамара Воронина, Кристина Резцова, Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Кристина Егорова.

Первый сбор национальной команды стартует 14 мая в Алтайском крае.

Ранее Драчёв высказался о непопадании биатлонисток Глазыриной и Старых в состав сборной России.