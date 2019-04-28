Драчёв высказался о непопадании биатлонисток Глазыриной и Старых в состав сборной России
- РИА Новости
«По подготовке Глазыриной ещё есть много вопросов, а у Старых есть старые болезни. Сборная команда не для того, чтобы лечиться, а для того, чтобы здоровые спортсмены выступали. Когда она будет в хорошем состоянии, то можно будет смотреть», — приводит слова Драчёва ТАСС.
Глазырина была отстранена от выступлений во время чемпионата мира — 2017, а позднее дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации 31-летней спортсменки истёк 9 февраля.
Старых в прошлом сезоне не пропустила ряд гонок Кубка мира, а также чемпионата Европы и первенства мира из-за травмы спины.
Ранее сообщалось, что Маргарита Васильева вернётся в состав сборной России, если не будет дисквалифицирована.