Драчёв высказался о непопадании биатлонисток Глазыриной и Старых в состав сборной России

Короткая ссылка
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал непопадание Екатерины Глазыриной и Ирины Старых в состав национальной команды на сезон-2019/20.
Драчёв высказался о непопадании биатлонисток Глазыриной и Старых в состав сборной России
  • РИА Новости

«По подготовке Глазыриной ещё есть много вопросов, а у Старых есть старые болезни. Сборная команда не для того, чтобы лечиться, а для того, чтобы здоровые спортсмены выступали. Когда она будет в хорошем состоянии, то можно будет смотреть», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Глазырина была отстранена от выступлений во время чемпионата мира — 2017, а позднее дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации 31-летней спортсменки истёк 9 февраля.

Старых в прошлом сезоне не пропустила ряд гонок Кубка мира, а также чемпионата Европы и первенства мира из-за травмы спины.

Ранее сообщалось, что Маргарита Васильева вернётся в состав сборной России, если не будет дисквалифицирована.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить