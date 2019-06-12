Торжество молодости над опытом: 25 лет назад российский велосипедист Берзин стал победителем «Джиро д'Италия»

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Полина Стаменкович
12 июня 1994 года велосипедист Евгений Берзин выиграл общий зачёт престижной многодневки «Джиро д'Италия». До этого момента ни один из российских гонщиков не добивался такого успеха на гранд-турах. 23-летний спортсмен забрал себе розовую майку лидера уже на четвёртом этапе, оставив позади более титулованных Мигеля Индурайна и Морено Арджентина.
Торжество молодости над опытом: 25 лет назад российский велосипедист Берзин стал победителем «Джиро д'Италия»
  • Евгений Берзин
  • Reuters

12 июня 1994 года состоялось одно из самых значимых событий в истории отечественного велоспорта. В это день, ровно четверть века назад, россиянин Евгений Берзин стал победителем престижной многодневки «Джиро д'Италия» — одной из трёх гонок так называемого гранд-тура, в который также входят «Тур де Франс» и «Вуэльта Испании».

Главным фаворитом соревнований был знаменитый гонщик Мигель Индурайн, выступавший за испанскую команду Banesto (ныне — Movistar Team). На тот момент в его активе уже числились три победы в «Тур де Франс» (1991—1993 годы), а также два триумфа на «Джиро д'Италия».

Ещё одним серьёзным претендентом на розовую майку лидера был мастер однодневок Морено Арджентин. Именно на него делали ставку руководители итальянской Gewiss-Ballan, к которой всего годом ранее присоединился 23-летний дебютант соревнований подобного уровня Берзин. Вместе с латвийцем Петром Угрюмовым он должен был помогать своему более титулованному товарищу по команде прийти к первой победе в престижной гонке.

Итальянец действительно забрал себе лидерство уже после второго отрезка. Однако надолго сохранить у себя розовую майку ему не удалось. Неожиданно для многих четвёртый горный этап остался за молодым Берзиным, возглавившим общий зачёт и опередившим Индурайна на 47 секунд, а Арджентина — на 2 минуты 57 секунд. На тот момент всё складывалось в соответствии с задумкой руководителей Gewiss-Ballan.

«У нас была двойная тактика — запутать Индурайна, чтобы за мной не особо следили. А я должен был заработать как можно больший отрыв на первых этапах. Мне сразу же удалось выиграть разделку в гору. В подобном стиле всегда побеждал испанец. Я сделал то же самое, пока он следил за Арджентином», — цитирует слова Берзина Sports.ru.

Розовая майка лидера оставалась у Берзина до конца гонки. С каждым этапом он увеличивал своё преимущество, постепенно отрываясь от ближайших преследователей. В восьмой день у мастера гонок с индивидуального старта Индурайна вновь появился шанс отыграть своё отставание, однако ему это так и не удалось — россиянин увеличил своё преимущество ещё на 2 минуты 36 секунд.

Во второй половине тура на авансцену вышел 24-летний Марко Пантани, который на тот момент лишь начинал свой путь к вершинам велоспорта. Он взял верх сразу на двух горных этапах подряд, приблизившись к Евгению в борьбе за лидерство.

Тем не менее за четыре этапа до финиша Берзин вновь продемонстрировал своё мастерство в гонке с раздельного старта и окончательно укрепил свои позиции.

  • Евгений Берзин
  • Reuters

В дополнение к главному призу Берзину досталась и белая майка победителя молодёжной классификации итальянской многодневки. Предыдущие два года это почётное звание завоёвывал ещё один россиянин Павел Тонков, в 1996 году повторивший успех соотечественника и в общем зачёте. 

Для Берзина 1994 год стал лучшим не только благодаря победе в «Джиро д'Италия». Он добавил в свою копилку серебро «Тиррено адриатико» и «Тура страны басков», а в апреле завоевал главный трофей однодневки Льеж — Бастонь — Льеж. Евгений на 1 минуту 37 секунд обошёл легендарного американца Лэнса Армстронга, находившегося в начале своей головокружительной карьеры. При этом любопытно, что после соревнований в Бельгии россиянин мог получить серьёзное наказание и вовсе лишиться права выступать в международных гонках.

По словам велогонщика, он часто пренебрегал законом и путешествовал по Европе без виз. Спортсмен без проблем пересёк бельгийскую границу на въезде, однако на обратном пути у пограничников возникли вопросы к россиянину. От санкций его буквально спасла толпа болельщиков и журналистов, пришедших провожать триумфатора одной из старейших однодневок мира. Сотрудникам правоохранительных органов ничего не оставалось, кроме как отпустить нарушителя.

Но с появлением первых результатов возросло и число проблем. Количество перелётов значительно увеличилось. Однако на тот момент за велогонщика могли вступиться организаторы и помочь выйти из камеры временного заключения.

«На границу приезжаю — там уже ждут. В таких случаях, как правило, организаторы гонок выручали — звонили кому нужно. И меня выпускали», — вспоминал спортсмен в интервью «Спорт-Экспрессу». 

Спустя 25 лет можно констатировать, что Берзин принёс команде Gewiss-Ballan самое значимое достижение за всю историю её существования. В 1999 году были раскрыты подробности крупного допингового скандала, связанного с систематическим употреблением запрещённых препаратов. Под подозрение попали многие гонщики коллектива, однако самого россиянина эта история коснулась лишь частично.

Что касается самого Евгения, то после триумфа 1994 года ему так и не удалось одержать громких побед. В сезоне-1995 он не смог защитить титул чемпиона итальянской многодневки, расположившись на второй ступени пьедестала почёта. И лишь в 1996 году гонщик вновь доказал, что является мастером разделки, выиграв восьмой этап «Тур де Франс».

  • Евгений Берзин с победителем «Джиро д'Италия» 1995 года Тони Ромингером и обладателем бронзы Петром Угрюмовым
  • Reuters

К началу 2000-х результаты Берзина значительно ухудшились, и 30-летний спортсмен был вынужден завершить профессиональную карьеру. В 2007 году он предпринял попытку вернуться в шоссейные гонки и рассматривал возможность стать наставником молодых спортсменов в российской команде Tinkoff Credit Systems. Однако ему это сделать не удалось, и экс-гонщик постепенно отошёл от спорта.

«Был момент, заскучал. Велосипед — это любовь и мучения. Есть периоды, когда тебе этого хочется. Сейчас мне за 40, свыше 25 лет я катался на результат — больше не хочется. Когда столько пропускаешь в немолодом возрасте, шансов вернуться нет. Многие пробовали, ни у кого не получилось», — отмечал бывший спортсмен.

При этом невозможно отрицать огромный вклад Берзина в развитие велоспорта в России. Его победа на «Джиро д'Италия» если и не дала полноценный толчок росту популярности данного вида спорта в стране, но однозначно сумела изменить отношение к отечественным гонщикам. За успехом Тонкова последовал период затишья, однако в 2009 году Денис Меньшов стал третьим россиянином, возглавившим генеральную классификацию «Джиро д'Италия». Кроме того, именно он стал единственным обладателем красной майки «Вуэльты Испании».

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