Торжество молодости над опытом: 25 лет назад российский велосипедист Берзин стал победителем «Джиро д'Италия»

12 июня 1994 года велосипедист Евгений Берзин выиграл общий зачёт престижной многодневки «Джиро д'Италия». До этого момента ни один из российских гонщиков не добивался такого успеха на гранд-турах. 23-летний спортсмен забрал себе розовую майку лидера уже на четвёртом этапе, оставив позади более титулованных Мигеля Индурайна и Морено Арджентина.

12 июня 1994 года состоялось одно из самых значимых событий в истории отечественного велоспорта. В это день, ровно четверть века назад, россиянин Евгений Берзин стал победителем престижной многодневки «Джиро д'Италия» — одной из трёх гонок так называемого гранд-тура, в который также входят «Тур де Франс» и «Вуэльта Испании».

Главным фаворитом соревнований был знаменитый гонщик Мигель Индурайн, выступавший за испанскую команду Banesto (ныне — Movistar Team). На тот момент в его активе уже числились три победы в «Тур де Франс» (1991—1993 годы), а также два триумфа на «Джиро д'Италия».

Ещё одним серьёзным претендентом на розовую майку лидера был мастер однодневок Морено Арджентин. Именно на него делали ставку руководители итальянской Gewiss-Ballan, к которой всего годом ранее присоединился 23-летний дебютант соревнований подобного уровня Берзин. Вместе с латвийцем Петром Угрюмовым он должен был помогать своему более титулованному товарищу по команде прийти к первой победе в престижной гонке.

Итальянец действительно забрал себе лидерство уже после второго отрезка. Однако надолго сохранить у себя розовую майку ему не удалось. Неожиданно для многих четвёртый горный этап остался за молодым Берзиным, возглавившим общий зачёт и опередившим Индурайна на 47 секунд, а Арджентина — на 2 минуты 57 секунд. На тот момент всё складывалось в соответствии с задумкой руководителей Gewiss-Ballan.

«У нас была двойная тактика — запутать Индурайна, чтобы за мной не особо следили. А я должен был заработать как можно больший отрыв на первых этапах. Мне сразу же удалось выиграть разделку в гору. В подобном стиле всегда побеждал испанец. Я сделал то же самое, пока он следил за Арджентином», — цитирует слова Берзина Sports.ru.

Розовая майка лидера оставалась у Берзина до конца гонки. С каждым этапом он увеличивал своё преимущество, постепенно отрываясь от ближайших преследователей. В восьмой день у мастера гонок с индивидуального старта Индурайна вновь появился шанс отыграть своё отставание, однако ему это так и не удалось — россиянин увеличил своё преимущество ещё на 2 минуты 36 секунд.

Во второй половине тура на авансцену вышел 24-летний Марко Пантани, который на тот момент лишь начинал свой путь к вершинам велоспорта. Он взял верх сразу на двух горных этапах подряд, приблизившись к Евгению в борьбе за лидерство.

Тем не менее за четыре этапа до финиша Берзин вновь продемонстрировал своё мастерство в гонке с раздельного старта и окончательно укрепил свои позиции.

Евгений Берзин

Reuters

В дополнение к главному призу Берзину досталась и белая майка победителя молодёжной классификации итальянской многодневки. Предыдущие два года это почётное звание завоёвывал ещё один россиянин Павел Тонков, в 1996 году повторивший успех соотечественника и в общем зачёте.

Для Берзина 1994 год стал лучшим не только благодаря победе в «Джиро д'Италия». Он добавил в свою копилку серебро «Тиррено адриатико» и «Тура страны басков», а в апреле завоевал главный трофей однодневки Льеж — Бастонь — Льеж. Евгений на 1 минуту 37 секунд обошёл легендарного американца Лэнса Армстронга, находившегося в начале своей головокружительной карьеры. При этом любопытно, что после соревнований в Бельгии россиянин мог получить серьёзное наказание и вовсе лишиться права выступать в международных гонках.

По словам велогонщика, он часто пренебрегал законом и путешествовал по Европе без виз. Спортсмен без проблем пересёк бельгийскую границу на въезде, однако на обратном пути у пограничников возникли вопросы к россиянину. От санкций его буквально спасла толпа болельщиков и журналистов, пришедших провожать триумфатора одной из старейших однодневок мира. Сотрудникам правоохранительных органов ничего не оставалось, кроме как отпустить нарушителя.

Но с появлением первых результатов возросло и число проблем. Количество перелётов значительно увеличилось. Однако на тот момент за велогонщика могли вступиться организаторы и помочь выйти из камеры временного заключения.

«На границу приезжаю — там уже ждут. В таких случаях, как правило, организаторы гонок выручали — звонили кому нужно. И меня выпускали», — вспоминал спортсмен в интервью «Спорт-Экспрессу».

Спустя 25 лет можно констатировать, что Берзин принёс команде Gewiss-Ballan самое значимое достижение за всю историю её существования. В 1999 году были раскрыты подробности крупного допингового скандала, связанного с систематическим употреблением запрещённых препаратов. Под подозрение попали многие гонщики коллектива, однако самого россиянина эта история коснулась лишь частично.

Что касается самого Евгения, то после триумфа 1994 года ему так и не удалось одержать громких побед. В сезоне-1995 он не смог защитить титул чемпиона итальянской многодневки, расположившись на второй ступени пьедестала почёта. И лишь в 1996 году гонщик вновь доказал, что является мастером разделки, выиграв восьмой этап «Тур де Франс».

Евгений Берзин с победителем «Джиро д'Италия» 1995 года Тони Ромингером и обладателем бронзы Петром Угрюмовым

Reuters

К началу 2000-х результаты Берзина значительно ухудшились, и 30-летний спортсмен был вынужден завершить профессиональную карьеру. В 2007 году он предпринял попытку вернуться в шоссейные гонки и рассматривал возможность стать наставником молодых спортсменов в российской команде Tinkoff Credit Systems. Однако ему это сделать не удалось, и экс-гонщик постепенно отошёл от спорта.

«Был момент, заскучал. Велосипед — это любовь и мучения. Есть периоды, когда тебе этого хочется. Сейчас мне за 40, свыше 25 лет я катался на результат — больше не хочется. Когда столько пропускаешь в немолодом возрасте, шансов вернуться нет. Многие пробовали, ни у кого не получилось», — отмечал бывший спортсмен.

При этом невозможно отрицать огромный вклад Берзина в развитие велоспорта в России. Его победа на «Джиро д'Италия» если и не дала полноценный толчок росту популярности данного вида спорта в стране, но однозначно сумела изменить отношение к отечественным гонщикам. За успехом Тонкова последовал период затишья, однако в 2009 году Денис Меньшов стал третьим россиянином, возглавившим генеральную классификацию «Джиро д'Италия». Кроме того, именно он стал единственным обладателем красной майки «Вуэльты Испании».