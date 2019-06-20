Черчесов признался, что растерялся перед началом прямой линии с Путиным

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился впечатлениями перед началом прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Черчесов признался, что растерялся перед началом прямой линии с Путиным
  • Reuters

«Это то место, где наконец-то можно задать вопрос. Я даже растерялся, потому что два с половиной года вопросы задают только мне», — сказал специалист.

По его словам, он отвык задавать вопросы, поэтому собирается просто следить за мероприятием. Он также ответил, стоит ли ехать в Санкт-Петербург на чемпионат Европы по футболу 2020 года.

«Вам — да. Нам — обязательно надо ехать», — добавил Черчесов.

Ранее сообщалось, что Черчесов и Артём Дзюба прибыли на прямую линию с Путиным.

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