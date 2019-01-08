Кубок африканских наций по футболу 2019 года пройдёт в Египте

Африканская конфедерация футбола (CAF) утвердила проведение Кубка африканский наций в 2019 году на территории Египта.

Об этом сообщается в официальном аккаунте организации в Twitter.

Финальная часть соревнований будет проведена с 15 июня по 13 июля. В ней впервые примут участие 24 команды, а не 16, как ранее. Сборной Камеруна предстоит защищать титул, завоёванный на турнире 2017 года.

Изначально право принять турнир было доверено Камеруну, но ввиду того, что в стране возникли проблемы со строительством стадионов, финальный этап был передан Египту. Камерун же примет Кубок Африки в 2023 году.