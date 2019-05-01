В плей-офф Кубка африканских наций — 2019 будут использовать VAR

Короткая ссылка
Африканская конфедерация футбола (CAF) утвердила использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) в матчах плей-офф Кубка африканских наций — 2019.
В плей-офф Кубка африканских наций — 2019 будут использовать VAR
  • ©Russell Hart
  • globallookpress.com

По словам руководителя судейского департамента CAF Хассана Вабери, которые передаёт Associated Press, такое решение приятно после консультаций с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Отмечается, что арбитры уже посетили тренировочный лагерь в ЮАР, где им рассказали о тонкостях работы с VAR, в настоящий момент они проходят соответствующей тренинг в Марокко, а до начала турнира посетят ещё один тренировочный лагерь в Египте.

Финальная часть турнира пройдёт с 21 июня по 19 июля в Египте.

Ранее определились все участники Кубка африканских наций — 2019.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить