В плей-офф Кубка африканских наций — 2019 будут использовать VAR

Африканская конфедерация футбола (CAF) утвердила использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) в матчах плей-офф Кубка африканских наций — 2019.

По словам руководителя судейского департамента CAF Хассана Вабери, которые передаёт Associated Press, такое решение приятно после консультаций с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Отмечается, что арбитры уже посетили тренировочный лагерь в ЮАР, где им рассказали о тонкостях работы с VAR, в настоящий момент они проходят соответствующей тренинг в Марокко, а до начала турнира посетят ещё один тренировочный лагерь в Египте.

Финальная часть турнира пройдёт с 21 июня по 19 июля в Египте.

Ранее определились все участники Кубка африканских наций — 2019.