В плей-офф Кубка африканских наций — 2019 будут использовать VAR
- ©Russell Hart
- globallookpress.com
По словам руководителя судейского департамента CAF Хассана Вабери, которые передаёт Associated Press, такое решение приятно после консультаций с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Отмечается, что арбитры уже посетили тренировочный лагерь в ЮАР, где им рассказали о тонкостях работы с VAR, в настоящий момент они проходят соответствующей тренинг в Марокко, а до начала турнира посетят ещё один тренировочный лагерь в Египте.
Финальная часть турнира пройдёт с 21 июня по 19 июля в Египте.
Ранее определились все участники Кубка африканских наций — 2019.