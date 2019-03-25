Определились все участники Кубка африканских наций — 2019

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По итогам квалификационного турнира определились 24 участника Кубка африканских наций по футболу 2019 года.
Определились все участники Кубка африканских наций — 2019
  • Reuters

В финальную часть турнира, которая пройдёт с 21 июня по 19 июля в Египте, вышли: Алжир, Ангола, Бенин, Бурунди, Камерун, ДР Конго, Египет, Гана, Гвинея, Гвинея-Биссау, Кот-Д’Ивуар, Кения, Мадагаскар, Мали, Мавритания, Марокко, Намибия, Нигерия, Сенегал, ЮАР, Танзания, Тунис, Уганда и Зимбабве.

Жеребьёвка группового стадии состоится 12 апреля в Каире.

Действующим победителем турнира является сборная Камеруна.

Ранее сообщалось, что начало футбольного Кубка Африки отложено на неделю из-за Рамадана.

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