«Много шума на пустом месте»: экс-глава УЕФА Платини освобождён из-под стражи

Экс-президент УЕФА Мишель Платини отпущен на свободу после проведения допроса в пригороде Парижа. Как рассказал бывший функционер, он прибыл в офис Антикоррупционного управления судебной полиции как свидетель, после чего ответил на ряд вопросов, связанных с первенством Европы 2016 года, а также чемпионатами мира 2018 и 2022 годов. Помимо него, были допрошены экс-советница по спорту бывшего лидера Франции Николя Саркози Софи Дион и бывший генеральный секретарь администрации президента Клод Геан.

Во Франции продолжается расследование коррупционного скандала вокруг выборов стран — хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов. Накануне издание Mediapart сообщило, что в пригороде Парижа Нантере по обвинению в коррупции был задержан Мишель Платини, который в момент определения мест проведения турниров занимал пост президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Однако позднее американский телеканал CNN проинформировал, что на самом деле бывший функционер был не арестован, а лишь сопровождён для допроса.

День спустя информацию подтвердил и сам Платини. По словам бывшего функционера, его действительно доставили в офис Антикоррупционного управления судебной полиции как свидетеля. Однако он добавил, что уже там был взят под стражу.

«Было неприятно. Это длилось долго, но с учётом количества вопросов иначе быть не могло. Спрашивали про Евро-2016, чемпионат мира в России, первенство планеты в Катаре, «Пари Сен-Жермен», ФИФА», — цитирует экс-президента УЕФА The Guardian.

При этом Платини сказал, что с пониманием отнёсся к действиям французской полиции, и признал, что стражи правопорядка выполняли свой долг.

«Мы попытались ответить на все их вопросы. При этом я был спокоен, несмотря на то что до конца не понимал цели своего визита», — заявил француз.

В 2015 году Платини и бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер были временно отстранены от футбольной деятельности из-за подозрений в коррупции. Президента УЕФА подозревали в получении двух миллионов швейцарских франков от его коллеги-функционера, что было признано незаконным комитетом по этике ФИФА. По итогам расследования факт не был установлен, вследствие чего срок дисквалификации руководителей был сокращён до четырёх и шести лет соответственно.

По окончании допроса Мишель заверил, что никогда не был замешан в противоправных действиях.

«Чувствую себя абсолютно непричастным ко всему вышеназванному. Это старое дело, мы всё объяснили. Всегда старался максимально открыто выражать свои мысли при общении с прессой. Подтверждаю, сейчас идёт расследование», — заключил Платини.

Адвокат экс-главы УЕФА Уильям Бурдон также подтвердил, что появившаяся в СМИ информация относительно задержания Платини была сильно преувеличена. По его словам, в данной ситуации было «много шума на пустом месте».

Как стало известно, помимо Платини, допросу были подвергнуты ещё два человека. Советница по спорту бывшего лидера Франции Николя Саркози Софи Дион тоже была взята под стражу, впоследствии её отпустили. В свою очередь, экс-генеральный секретарь администрации президента Клод Геан был вызван в качестве «свободного свидетеля» и избежал задержания.

Предположительно, допрос бывших высокопоставленных чиновников может быть связан с данными, опубликованными известным порталом Football Leaks в ноябре 2018 года. В них говорилось, что бывший президент Франции Николя Саркози был причастен к получению Катаром права на проведение первенства планеты 2022 года.

В частности, в материалах расследования портала утверждалось, что в ноябре 2010 года в Елисейском дворце состоялся обед, на котором, помимо Саркози, присутствовали эмир Катара Тамим Аль Тани, Хамад бен Джасим, занимавший на тот момент посты премьер-министра и главы МИД страны, а также сам Платини. Отмечалось, что в ходе встречи обсуждались предстоящие выборы места проведения мундиаля-2022.

В представленных порталом данных говорится, что Саркози якобы обещал помочь Катару победить на выборах страны — хозяйки турнира. При этом в обмен шейхи должны были приобрести клуб «Пари Сен-Жермен», а также запустить на территории Франции спортивный телеканал BeIN Sports.

Платини отдал свой голос за Катар, который и получил право на проведение первенства планеты. Год спустя фонд Qatar Sports Investments приобрёл футбольный клуб ПСЖ, в который за последующие восемь лет инвестировал суммарно более €1,5 млрд, сделав его одним из самых популярных коллективов планеты. В настоящий момент цвета команды защищают такие звёзды, как Килиан Мбаппе, Эдинсон Кавани и Тьяго Силва, а трансфер Неймара из «Барселоны» за €222 млн до сих пор является самым дорогим в истории.

Запуск кабельного телеканала BeIN Sports во Франции произошёл в 2012 году. В первый же год вещания он приобрёл права на трансляцию матчей Лиги чемпионов на территории страны, а также — на показ игр Лиги 1 в ряде других стран.