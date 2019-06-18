«Серьёзный удар по имиджу футбола»: СМИ сообщили о задержании экс-главы УЕФА Платини по подозрению в коррупции

Во Франции задержан бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, сообщили СМИ. Отмечается, что его могут подозревать в коррупции при выборе места проведения чемпионата мира 2022 года. Как сообщили в прессе, Платини должен дать показания, но пока он не арестован и обвинения ему не предъявлены. По некоторым данным, в расследовании также фигурирует Клод Геан, который ранее занимал пост пост генерального секретаря администрации бывшего президента Франции Николя Саркози.

Во французском Нантере взят под стражу бывший президент УЕФА Мишель Платини, сообщило французское агентство Mediapart. Отмечается, что он задержан антикоррупционным управлением судебной полиции по обвинению в коррупции при выборе места проведения чемпионата мира 2022 года.

В то же время источник американского CNN сообщил, что Платини доставили для допроса, он не был арестован или обвинён в совершении преступления.

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По информации издания, помимо Платини фигурантом дела также является Клод Геан, который в 2011 году занимал пост генерального секретаря администрации бывшего президента Франции Николя Саркозя. Предполагается, что расследование может быть связано с публикацией известного портала Football Leaks, который в ноябре прошлого года указал на причастность экс-главы государства к выборам места проведения первенства планеты 2022 года.

В пресс-службе ФИФА сообщили, что осведомлены о сообщениях СМИ относительно экс-главы УЕФА.

«В целом ФИФА вновь готова заявить о своей полной приверженности сотрудничеству с властями любой страны мира, где проводятся расследования в связи с футбольной деятельностью», — заявили в пресс-службе международной федерации.

Арест Платини вызвал большой резонанс. Так, журналисты обратились за комментарием к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

«Я не могу это никак комментировать. Это вопрос тех органов, которые взяли его под стражу. Нам ничего не известно насчёт этого. Тем более это не вопрос Кремля», — отметил Песков.

По словам почётного президента Российского футбольного союза (РФС) Вячеслава Колоскова, у правоохранительных органов должны быть серьёзные основания для ареста Платини.

«Говорить, верю я или нет в это, было бы опрометчиво. Платини — взрослый и самодостаточный человек, он сам сумеет отстоять свою позицию», — заявил Колосков «Чемпионату».

Он также сказал, что не может комментировать причастность Платини к выборам Катара в качестве страны — организатора мундиаля 2022 года.

«Понятия не имею, что там было с Катаром… Я был на презентации их заявки, и она у них была великолепной. Имел ли (Платини. — RT) какое-то отношение к выбору Катара страной — хозяйкой чемпионата мира 2022 года, я не знаю», — заключил Колосков.

Как заявил бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьёв, доказательства причастности Платини к скандалу могут нанести «очередной серьёзным удар по имиджу футбола».

«В его время проводились правильные реформы. В частности, ввели Fair play. Он был человеком, для которого главным приоритетом был футбол, а не коммерческие вещи. Очень жалко, что такие люди, как Платини, которые очень много сделали, оказываются в таких ситуациях», — приводит слова Воробьёва телеканал «360».

Стоит отметить, что уже в октябре Платини мог бы возобновить свою футбольную деятельность. Изначально его отстранили от футбола на восемь лет, но впоследствии функционер дважды добивался сокращения срока. Так, в феврале 2016-го он был уменьшен до шести, а в мае — до четырёх лет.

«Принимаю решение CAS, но считаю его несправедливым. Незаслуженное наказание осталось в силе, и оно, по странному стечению обстоятельств, не позволяет мне участвовать в следующих выборах президента ФИФА. Посоветовавшись с национальными ассоциациями, я покинул пост главы УЕФА, чтобы продолжить борьбу в швейцарских судах и доказать свою невиновность», — цитировал Платини L’Equipe в мае 2016-го.

При этом несколько дней назад Платини дал интервью американскому изданию The New York Times, в котором отмечал, что намерен вновь заниматься развитием спорта.

«Не знаю, в каком качестве, но я вернусь», — заверил Платини.

Кроме того, он признался, что тяжело переживал своё отстранение, и сказал, что не признаёт свою вину.

В 2015 году в центре коррупционного скандала в футболе оказались главы ФИФА и УЕФА — Йозеф Блаттер и Мишель Платини. В 2011-м глава Международной федерации футбола перевёл два миллиона швейцарских франков на счёт президента Союза европейских футбольных ассоциаций. При этом сам швейцарец уверял, что это была плата за некоторую работу, осуществлённую в период с января 1999-го по июнь 2002 года. Сам француз также уверял, что всё было абсолютно легально.

«Те выплаты, о которых идёт речь, были произведены за работу, которую я выполнял по контракту с ФИФА. Я рад, что у меня есть возможность всё это объяснить швейцарским властям», — заявил Press Association Платини в сентябре 2015 года.

В комитете по этике ФИФА признали платёж незаконным. Было организовано расследование, а Блаттера и Платини обвинили в коррупции в ходе выборов стран — хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

По результатам расследования, которое длилось несколько месяцев, было решено отстранить Блаттера и Платини от футбольной деятельности на восемь лет. Впоследствии срок дисквалификации бывшего главы ФИФА был сокращён до шести лет, а экс-президента УЕФА — до четырёх.

Примечательно, что незадолго до отстранения Платини заявил о желании претендовать на пост президента ФИФА и уже готовил предвыборную кампанию. При этом изначально под подозрения попал исключительно Блаттер, но в ходе расследования к ответственности был привлечён и его коллега из УЕФА.

В июне 2017 года ФИФА опубликовала полный отчёт бывшего главы следственной палаты комитета по этике организации Майка Гарсии. В нём были опубликованы результаты расследования о процедуре выборов места проведения первенств планеты 2018 и 2022 годов. Как оказалось, никаких нарушений обнаружено не было.

В ноябре 2018-го Football Leaks сообщил, что в 2010-м Саркози встречался с эмиром Катара Тамимом Аль-Тани. Глава государства предлагал тому купить «Пари Сен-Жермен» и запустить во Франции спортивный канал (BeIN Sports), а взамен якобы обещал добиться для Катара права на проведение чемпионата мира.