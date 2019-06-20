«Не знаю этого игрока»: почему Сёмин не взял на первый сбор новичка «Локомотива» Мурило

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ничего не знает о новичке команды Мурило Серкейре и пока не познакомился с ним. Об этом сам специалист рассказал в разговоре с RT. Ранее он заявил, что бразильский защитник не поедет на первый сбор основы в Австрию, а начнёт подготовку к сезону с молодёжным составом. Что известно о новом приобретении железнодорожников — в материале RT.

«Приехал в «Локомотив», чтобы выигрывать»

Во вторник «Локомотив» официально объявил о третьем приобретении клуба в летнее межсезонье. Компанию Гжегожу Крыховяку, чей трансфер был выкуплен у ПСЖ, и Дмитрию Живоглядову составил молодой бразильский защитник Серкейра Мурило.

По информации авторитетного портала Transfermarkt, футболист был приобретён у «Крузейро» за €2,5 млн. С самим игроком подписали пятилетний контракт.

«Я могу занять практически любую позицию в обороне. В «Локомотив» приехал для того, чтобы выигрывать — хочу помочь команде вернуть чемпионский титул. Решение о переходе далось легко — долго я не задумывался. Вчера уже успел посетить Красную площадь и Кремль — очень понравилось! Знаю, что «Локо» — это большой клуб с историей. Поэтому сегодня я просто счастлив находиться здесь. Надеюсь, мне удастся принести болельщикам «Локомотива» большую радость», — приводит слова Мурило официальный сайт клуба.

Казалось, главный тренер команды Юрий Сёмин должен быть рад трансферу, ведь центр обороны железнодорожников явно нуждается в омоложении. Но реакция специалиста на покупку оказалась достаточно неожиданной. Опытный наставник признался, что ничего не знает о новичке.

⚡️Официально: Серкейра Мурило стал игроком «Локомотива»!

Бразильский защитник будет выступать под 27-м номером. Соглашение рассчитано на пять лет.



Первые слова бразильца после подписания соглашения 👇https://t.co/zTkC2HDz4Ypic.twitter.com/qXuwrQcNtK — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 18 июня 2019 г.

Мало того, чуть позже стало известно, что Сёмин не намерен брать бразильца на первый сбор основы «Локомотива» в Австрии, поэтому подготовку к сезону Мурило начнёт с молодёжной командой красно-зелёных или с фарм-клубом «Казанка».

«Поедет ли он на второй сбор, будет видно по ситуации. Я не знаю этого игрока, пускай тренеры молодёжной команды и «Казанки» сначала дадут ему характеристику, а потом мы уже будем определяться», — приводит слова специалиста РИА Новости.

«Усилит ли он команду? Не знаю»

В руководстве клуба столь странное решение по новичку комментировать не стали. С генеральным директором Василием Кикнадзе RT связаться не удалось, а член совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков был предельно лаконичен.

«Обратитесь в клуб, вам там всё расскажут. Я не комментирую внутренние дела команды, то, что касается конкретных футболистов и их передвижений. На поле всё увидите», — заявил функционер.

Сёмин же в очередной раз недвусмысленно намекнул на то, что не слишком доволен трансфером Мурило, и ещё раз отметил, что ничего о нём не знает.

«С Мурило пока познакомиться не удалось. О его сильных и слабых качествах тоже говорить не готов, поскольку ничего не знаю о них. Пока у меня нет представления о том, что собой представляет этот футболист. Усилит ли он команду? Не знаю. Вы слишком далеко зашли. Кажется, я уже чуть раньше ответил на этот вопрос. Повторюсь, я с этим футболистом не знаком. Вот и всё», — сказал специалист в интервью RT.

Многие болельщики восприняли недовольство тренера трансфером как знак того, что он был с ним несогласен или же попросту не владел всей необходимой информацией.

При этом Кикнадзе после назначения на должность подчёркивал, что намерен обсуждать все приобретения с Сёминым. Помимо этого новый генеральный директор посетовал, что при Илье Геркусе была организована травля тренера.

«С чем она была связана — другой вопрос. Писали много. «Старый тренер»... А я считаю, что Сёмин — один из лучших! В свои годы он остаётся тем же пламенным бойцом, что и 15 лет назад. К тому же он отличный мотиватор. Но на критику Юрий Павлович реагируют спокойно, ведь все понимают, что люди, которых не стану называть коллегами, преследуют личные цели и сводят счёты», — отмечал функционер.

Сильный отбор и слабое начало атак

Так или иначе, приобретение Мурило можно назвать трансфером на будущее, поскольку Серкейре лишь недавно исполнилось 22 года.

Молодой защитник прежде не играл не только за пределами Бразилии, но и за пределами родного клуба — «Крузейро».

Собственно, в основном составе команды он дебютировал в 2017-м. Тогда Мурило провёл в элитном дивизионе чемпионата страны 24 матча и привлёк к себе внимание ведущих португальских клубов.

Однако в следующем сезоне неожиданно последовал резкий спад — Мурило оказался на скамейке запасных и практически перестал выходить на поле. Не улучшилась ситуация и в 2019 году. Во всех турнирах защитник поучаствовал всего в двух встречах.

Зато футболист регулярно вызывается в олимпийскую сборную страны, в составе которой в начале июня стал победителем престижного турнира в Тулоне.

Сильными сторонами Серкейры называют хорошую игру на втором этаже и в целом качественный отбор. Зато 22-летний защитник не слишком уверенно начинает атаки и теряется под прессингом.

Поклонникам «Локомотива» остаётся надеяться, что новичок в скором времени сумеет заменить возрастных Бенедикта Хёведеса и Ведрана Чорлуку.

Пока же к клубу могут возникнуть вопросы со стороны ФИФА. Сообщается, что «Крузейро» принадлежит лишь 75% прав на игрока, а ещё 25% — его агенту, что запрещено Международной федерацией футбола. Если факт нарушения будет установлен, российскому клубу придётся выплатить штраф.

Впрочем, покупка Мурило, возможно, является не последней для «Локомотива» этим летом, ведь команду ждёт серьёзное обновление состава. Истекли контракты с клубом у целого ряда ветеранов: Тараса Михалика, Дмитрия Тарасова, Мануэла Фернандеша, а Игорь Денисов объявил о расторжении соглашения с железнодорожниками ещё в мае.

Вдобавок до сих пор не продлён контракт с Маринато Гилерме. По информации СМИ, натурализованный бразилец даже может перейти в «Спартак». Однако Сёмин рассчитывает, что этого не произойдёт.

«Как вы думаете, если он является первым номером сборной России, нужен он мне или нет? Конечно, нужен. Посмотрим, как получится, многое зависит и от Гилерме», — заявил главный тренер «Спорт-Экспрессу».

Некоторые позиции явно нуждаются в омоложении, например центр обороны. Как уже говорилось, Хёведесу и Чорлуке далеко за 30, а Соломон Кверквелия якобы может уехать в один из ведущих европейских чемпионатов. В таком случае новички в данной зоне «Локо» просто необходимы, несмотря на то что у ПСЖ удалось выкупить трансфер Крыховяка.

А вот на позицию 32-летнего Владислава Игнатьева на правом краю обороны уже приобретён у «Уфы» Живоглядов.