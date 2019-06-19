Сёмин признался, что не знает новичка «Локомотива» Мурило

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что пока ничего не знает о новичке команды Серкейре Мурило.

«С Мурило пока познакомиться не удалось. О его сильных и слабых качествах тоже говорить не готов, поскольку ничего не знаю о них. Пока у меня нет представления о том, что из себя представляет этот футболист. Усилит ли он команду? Не знаю», — сказал специалист в интервью RT.

Также Сёмин отказался отвечать на вопрос, обсуждало ли руководство данный трансфер с ним.

«Вы слишком далеко зашли. Кажется, я уже чуть раньше ответил на этот вопрос. Повторюсь, я с этим футболистом не знаком. Вот и всё», — добавил тренер.

Ранее Сёмин заявил, что Мурило не полетит на первые сборы с командой.