«Война — прибыльное дело»: как интервью чемпиона мира по боксу Гвоздика вызвало резонанс на Украине

Серьёзный резонанс среди общественности на Украине вызвало интервью чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBС Александра Гвоздика. Так, украинец отверг тезис о том, что Россия якобы «напала на Украину, чтобы забрать территории», и подчеркнул, что война нужна украинским политическим элитам для обогащения. Один из сильнейших теннисистов в истории Украины Сергей Стаховский после этого заявил, что с такими гражданами, как Гвоздик, государство скоро «прекратит существование».

«Почему-то мы с русскими стали врагами»

Большое интервью украинского чемпиона мира по боксу Александра Гвоздика в течение нескольких дней остаётся одной из громких тем на его родине.

В нём непобеждённый боец подробно рассказал не только о спорте, но и о политике и затронул немало болезненных для своей страны тем. В частности, Гвоздик отверг тезис о том, что Россия якобы «напала на Украину, чтобы забрать территории».

«Я вас умоляю. Это сколько вам должно быть лет, чтобы в это верить? Что это потому, что одни говорят по-русски, другие — по-украински. Это же чушь. Может быть, я глупый. Но я в это не верю. То же самое Крым. Почему в Крыму нет войны? Там ведь не сделали ни одного выстрела. Что, Крым не так важен, как Донецк или Луганск? Думаю, как стратегический объект он важнее. Думаю, это всё навязано людям, чтоб отвлекать их от основных проблем», — приводит слова Александра Tribuna.com.

По мнению боксёра, война является лишь способом наживы для политических элит, в которой они преследуют свои интересы.

«Но сегодня это всё — бизнес. Устроили войну компании, производящие технику, зарабатывают на военной технике. Никто же не воюет просто потому, что кто-то кого-то оскорбил. Воюют потому, что есть нефть, какие-то стратегические территории, интересы. Вот почему-то мы с русскими стали врагами. Почему? Потому что, например, нашему президенту нужна была дымовая завеса, чтобы спокойно грабить нашу страну. Как вариант», — добавил Гвоздик.

В заключение Александр заявил, что, по его мнению, на Украине «никогда ничего не изменится» из-за высокого уровня коррупции.

«Все чиновники живут в какой-то своей игре, они сами верят, что помогают людям. Если выделили миллион гривен в бюджет и чиновник украл не миллион, а 950 тысяч, ему кажется, что он уже всем помог, что он уже просто занимается благотворительностью. Победит ли это Зеленский? Зеленский — один человек. Будет сложно, даже если сейчас он сможет правильно подобрать команду. Такого, чтобы мы раз — и проснулись в Европе, не будет. Но, может, будет хотя бы не так плохо. Не надо быть сильно умным, чтобы понять: не столько народ шёл голосовать за Зеленского, сколько против Порошенко. При Порошенко это было просто...» — заключил Гвоздик.

Стоит отметить, что Гвоздику в ближайшем бою предстоит встретиться с россиянином Артуром Бетербиевым, чемпионом мира по версии IBF. Поединок состоится 18 октября в США.

«С такими гражданами Украина скоро прекратит существование»

Интервью чемпиона мира вызвало на Украине серьёзный общественный резонанс. Многие обвинили Гвоздика в предательстве, а также в дружбе с россиянами. К слову, Александр никогда не скрывал, что поддерживает тёплые отношения с чемпионом мира в полутяжёлой весовой категории Сергеем Ковалёвым.

Наиболее резко боксёра раскритиковал другой украинский спортсмен — теннисист Сергей Стаховский.

«С такими гражданами Украина вскоре прекратит существование», — написал Стаховский на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что теннисист не раз допускал предельно жёсткие высказывания в адрес России и россиян. Так, в прошлом году Стаховский заявил, что ему хочется задушить человека, когда он слышит русскую речь.

Позже в социальных сетях Сергею пришлось извиняться за свои слова.

«Это было сказано в шутку, но было за гранью дозволенного. Мне очень жаль», — написал Стаховский в Twitter.

Параллельно на тему украинцев, которые когда-либо выступали в России, высказался известный местный певец Александр Сидоренко. Например, полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко он раскритиковал за рыбалку в России.

«Вот Зинченко, например, ездит то на рыбалку в Россию, то играет за «Уфу», и это ему прощается. А разве не было войны, когда Зинченко играл за «Уфу»? Они как дети, а взрослеют, когда карьеру завершат», — приводит слова Сидоренко Sportarena.

В 2018-м в Instagram футболиста действительно появилось фото с рыбалки с геотегом в Краснодарском крае. А с 2015-й по 2016-й Зинченко выступал за «Уфу», после чего перешёл в «Манчестер Сити».

«Не нужны звёзды, которые вы раздаёте»

Что же касается Гвоздика, то он прежде не делал заявлений, касающихся политики. Зато немало доставалось от украинских болельщиков его коллеге Александру Усику, который в прошлом году объединил все пояса в первом тяжёлом весе.

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Во-первых, едва ли не на каждой пресс-конференции украинские журналисты задавали родившемуся в Симферополе боксёру вопрос о принадлежности Крыма. Однако Усик однажды нашёл выход и назвал полуостров «божьим».

А после победы над Муратом Гассиевым в Москве в июле прошлого года Александра резко раскритиковали за то, что он не крикнул с ринга «Слава Украине!». Кроме того, Усик после боя заявил, что ему не нужно присваивать звание Героя Украины. С такой идеей тогда выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Герой? Не нужны мне никакие звёзды. Для своего народа, для определённого числа соотечественников я и так герой. Мне не нужны для этого какие-то регалии. Когда идёшь и люди говорят, что они молятся и переживают за тебя, — вот признание, а не звёзды, которые вы там раздаёте кому попало», — приводит слова Усика Sportarena.

Всем же своим критикам Александр предложил выйти с ним на ринг, а также посоветовал украинцам не смотреть телевизор, поскольку от этого «мозг вытекает».

«Всерьёз такие претензии не воспринимаю. Какой-то деятель требует, чтобы я отчитался перед ним, сколько зарабатываю, где плачу налоги. Вы с ума сходите? Хочу попросить: соберите всех недовольных, всех людей, кому я не нравлюсь. Выйду с ними драться на ринг один против всех, сколько бы их ни было», — приводит слова Усика iSport.ua.