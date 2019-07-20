Украинский музыкант раскритиковал экс-футболиста «Уфы» за выступления в России

Украинский музыкант и вокалист группы ТНМК Александр Сидоренко жёстко раскритиковал полузащитника английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Украины по футболу Александра Зинченко.

«Если они, футболисты, хотят ездить в Россию — пусть ездят. Но я сам буду решать, как к этому относиться. Зинченко то на рыбалку ездит в Россию, то играет за «Уфу». И ему это прощается... А разве не было войны, когда Зинченко играл за «Уфу»? Они как дети. Взрослеют, когда карьеру заканчивают. Хотят играть за сборную? А пусть попробуют приехать. Его просто не будут вызывать», — приводит слова Сидоренко Sportarena.

Он отметил, что в данной ситуации переход Ярослава Ракицкого в «Зенит» — это наименьшая из проблем.

«Он хотя бы руку не держал на сердце, во время исполнения гимна», — добавил музыкант.

22-летний Зинченко, являющийся воспитанником донецкого «Шахтёра», играл за «Уфу» в сезоне-2015/16, сыграл в 33 матчах, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. В настоящее время он играет за «Манчестер Сити», с которым по два раза выиграл АПЛ и Кубок английской лиги, а также один раз — Кубок Англии.

Ранее бывший главный тренер луганской «Зари» высказался об уезжающих в Россию украинских футболистах.