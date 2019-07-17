Экс-тренер «Зари» высказался об уезжающих в Россию украинских футболистах

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Бывший главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о своём отношении к украинским игрокам, которые переходят в российские футбольные клубы.
Экс-тренер «Зари» высказался об уезжающих в Россию украинских футболистах
  • © pixabay.com

«Из «Зари» тоже уезжали ребята. Я просто их не понимал. Понимал их в одном — короткая жизнь спортивная, все хотят заработать денег и чувствовать себя нормально», — цитирует специалиста Xsport.

По словам Вернидуба, не всё должно измеряться деньгами, а футболисты должны понимать сложившуюся ситуацию.

«Бежать за деньгами, бросая всё… Они же должны понимать, что отрекаются от сборной», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по пляжному футболу не примет участие в квалификации к ЧМ-2019 в Москве.

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