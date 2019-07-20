«Для него это был адский бой»: российский боксёр Дадашев находится в критическом состоянии после поединка с Матиасом

Боксёр Максим Дадашев перенёс трепанацию черепа после боя за статус обязательного претендента на титул IBF в полусреднем весе с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. Команда россиянина прервала поединок. Дадашев почувствовал себя плохо после 11-го раунда. В раздевалке ему стало ещё хуже, а по дороге в больницу он потерял сознание. Врачи диагностировали серьёзный отёк мозга и оценили его состояние как критическое. Операция прошла успешно, однако в настоящий момент медики избегают дальнейших прогнозов.

Боксёра Максима Дадашева экстренно госпитализировали после отборочного боя по версии Международной федерации бокса (IBF) в первом полусреднем весе с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. Команде россиянина пришлось остановить встречу после 11-го раунда.

Поединок за титул временного претендента на пояс организации проходил в американском городе Оскон-Хилл и являлся вторым событием дня после встречи между американцем Теофимо Лопесом и японцем Масаоси Накатани. На протяжении всего боя Матиас был более активен на ринге и значительно превосходил Дадашева в точности и количестве силовых ударов.

После 11 раундов все судьи отдавали единогласную победу пуэрториканцу — 109:100, 108:101, 107:102. В перерыве состояние россиянина резко ухудшилось. Он с трудом добрался до своего угла. Рефери Кенни Шевалье подошёл проверить состояние боксёра, и секундант Бадди Макгирт сообщил, что его подопечный не сможет вернуться на ринг. По его словам, он планировал сделать это раньше, однако Дадашев отказывался сдаваться.

«Мне не удавалось убедить его остановиться. Но в то же время я видел, что он пропускает всё больше чистых ударов, по мере того как продолжался бой, и спросил у себя, стоит ли оно того. Один удар может изменить жизнь этого парня, и я не хотел этого допустить. Предпочёл, чтобы он злился на меня день или два, а не всю оставшуюся жизнь», — цитирует Макгирта Fightnews.

Кроме того, тренер предположил, что состояние россиянина могло усугубиться из-за сильного переутомления и обезвоживания.

«Думаю, сейчас ему очень нужны капельницы. Находясь в углу, он не хотел пить много, постоянно выплёвывал воду. Для Максима это был очень тяжёлый, адский бой, в котором он пропустил много ударов. Думаю, мы вовремя его остановили», — рассказал Макгирт после поединка.

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Россиянину потребовалась помощь, чтобы покинуть арену. В раздевалке он никак не мог прийти в себя, его несколько раз стошнило. Было принято решение об экстренной госпитализации. С ринга спортсмена выносили на носилках.

По пути в больницу Дадашев потерял сознание. Менеджер Эгис Климас сообщил, что врачи незамедлительно связались с его родственниками, чтобы узнать о возможных противопоказаниях, так как планировали операцию.

У спортсмена диагностировали тяжёлый отёк мозга, его состояние оценивалось как критическое, в связи с чем потребовалась трепанация черепа.

«Вернулся из больницы, Дадашев успешно перенёс двухчасовую операцию... Сейчас идёт процесс восстановления. Долгосрочный прогноз на этот счёт пока неизвестен», — написал американский журналист Стив Ким.

После боя спортивный комментатор и эксперт Макс Келлерман подчеркнул, что не стоит обвинять в сложившейся ситуации рефери.

«Не стал бы говорить о том, что к этому привёл конкретный удар. Я был свидетелем большого количества подобных ситуаций. Мне не кажется, что Шевалье сделал что-то неправильно, так как очевидных предпосылок к остановке встречи не было. Дадашев не выбивался из ритма боя на протяжении 11 раундов. Поэтому все повели себя правильно», — рассказал Келлерман в эфире ESPN.

Поражение в отборочном бое стало первым в карьере Дадашева на профессиональном уровне. После досрочной победы над россиянином Матиас получил статус обязательного претендента на титул организации в полусреднем весе. Пуэрториканец остался доволен поединком, однако выразил сожаления в связи с состоянием россиянина и пожелал ему скорейшего выздоровления.

«В первую очередь благодарен за предоставленную мне возможность. Я сумел доказать, что умею не только наносить силовые удары. Доминировал на протяжении всего боя. Моя атака была направлена в тело, и именно так мне удалось остановить соперника. Надеюсь, что с Максимом всё будет хорошо. Он великолепный боец и воин», — заявил Матиас.

В Федерации бокса России призвали выяснить все обстоятельства случившегося, а также заявили, что готовы оказать боксёру и его семье необходимую поддержку.

«Я уже дал поручение связаться с менеджерами Максима и включиться в поддержку нашего боксёра. Мы готовы поучаствовать финансово, чтобы восстановить парня, вернуть его домой в Санкт-Петербург», — цитирует генерального секретаря организации Умара Кремлёва РИА Новости.