Тренер боксёра Дадашева назвал бой с Матиасом адским для россиянина

Тренер российского боксёра Максима Дадашева Бадди Макгирт высказался о поединке с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом, после которого его подопечный был госпитализирован.

«Это был адский бой. Дадашев пропустил очень много ударов. Считаю, что мы вовремя остановили поединок», — цитирует Макгирта ESPN.

Он также добавил, что после боя россиянин был обезвожен, но не хотел пить много воды, постоянно выплёвывая её.

Поединок прошёл в американском Оксон-Хилле и завершился в 11-м раунде после того, как российский боец попросил прервать бой. На момент остановки судьи отдавали победу пуэрториканцу — 109:100, 108:101, 107:102.

После боя Дадашеву стало плохо, он был госпитализирован. В больнице ему диагностировали отёк мозга.

Ранее журналист Стив Ким сообщил, что Дадашев перенёс трепанацию черепа.