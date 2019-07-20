Тренер боксёра Дадашева назвал бой с Матиасом адским для россиянина
- @dadashev__m / Instagram
«Это был адский бой. Дадашев пропустил очень много ударов. Считаю, что мы вовремя остановили поединок», — цитирует Макгирта ESPN.
Он также добавил, что после боя россиянин был обезвожен, но не хотел пить много воды, постоянно выплёвывая её.
Поединок прошёл в американском Оксон-Хилле и завершился в 11-м раунде после того, как российский боец попросил прервать бой. На момент остановки судьи отдавали победу пуэрториканцу — 109:100, 108:101, 107:102.
После боя Дадашеву стало плохо, он был госпитализирован. В больнице ему диагностировали отёк мозга.
Ранее журналист Стив Ким сообщил, что Дадашев перенёс трепанацию черепа.