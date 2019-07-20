Боксёр Дадашев перенёс трепанацию после боя с Матиасом

Короткая ссылка
Журналист ESPN Стив Ким рассказал, что российский боксёр Максим Дадашев перенёс трепанацию черепа после боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.
Боксёр Дадашев перенёс трепанацию после боя с Матиасом
  • @dadashev__m / Instagram

«Только что из больницы. Дадашев перенёс двухчасовую операцию. Ему сделали трепанацию черепа для ликвидации отёка», — написал Ким в своём Twitter.

По его словам, на данный момент спортсмен восстанавливается, но долгосрочных прогнозов никто не даёт.

Поединок прошёл в американском Оксон-Хилле и завершился в 11-м раунде после того, как российский боец попросил прервать бой. На момент остановки судьи отдавали победу пуэрториканцу — 109:100, 108:101, 107:102.

После боя Дадашеву стало плохо, он был госпитализирован. В больнице ему диагностировали отёк мозга. 

Ранее Матиас пожелал здоровья россиянину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить