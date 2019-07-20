Боксёр Дадашев перенёс трепанацию после боя с Матиасом

Журналист ESPN Стив Ким рассказал, что российский боксёр Максим Дадашев перенёс трепанацию черепа после боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.

«Только что из больницы. Дадашев перенёс двухчасовую операцию. Ему сделали трепанацию черепа для ликвидации отёка», — написал Ким в своём Twitter.

По его словам, на данный момент спортсмен восстанавливается, но долгосрочных прогнозов никто не даёт.

Поединок прошёл в американском Оксон-Хилле и завершился в 11-м раунде после того, как российский боец попросил прервать бой. На момент остановки судьи отдавали победу пуэрториканцу — 109:100, 108:101, 107:102.

После боя Дадашеву стало плохо, он был госпитализирован. В больнице ему диагностировали отёк мозга.

Ранее Матиас пожелал здоровья россиянину.