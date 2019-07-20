Соперник госпитализированного боксёра Дадашева пожелал здоровья россиянину

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Пуэрториканский боксёр Субриэль Матиас пожелал выздоровления россиянину Максиму Дадашеву, который был госпитализирован после их очного боя.
Соперник госпитализированного боксёра Дадашева пожелал здоровья россиянину
  • © Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Надеюсь, с Максимом всё будет в порядке. Он великолепный боец и воин», — цитирует Матиаса Boxingscene.

Поединок прошёл в американском Оксон-Хилле и завершился в 11-м раунде после того, как российский боец попросил прервать бой. На момент остановки судьи отдавали победу пуэрториканцу — 109:100, 108:101, 107:102.

После боя Дадашеву стало плохо и он был госпитализирован. В больнице ему диагностировали отёк мозга.

Ранее сообщалось, что Дадашеву проводят трепанацию черепа после боя с Матиасом

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