Боксёру Дадашеву проводят трепанацию черепа после боя с Матиасом
- © Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя россиянина.
После боя у Дадашева был диагностирован отёк мозга.
Поединок прошёл в американском Оксон-Хилле и завершился в 11-м раунде после того, как российский боец попросил прервать бой. На момент остановки судьи отдавали победу пуэрториканцу — 109:100, 108:101, 107:102.
Ранее сообщалось, что Дадашев находится в критическом состоянии после боя с Матиасом.