Боксёру Дадашеву проводят трепанацию черепа после боя с Матиасом

Врачи проводят трепанацию черепа российскому боксёру Максиму Дадашеву после его поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя россиянина.

После боя у Дадашева был диагностирован отёк мозга.

Поединок прошёл в американском Оксон-Хилле и завершился в 11-м раунде после того, как российский боец попросил прервать бой. На момент остановки судьи отдавали победу пуэрториканцу — 109:100, 108:101, 107:102.

Ранее сообщалось, что Дадашев находится в критическом состоянии после боя с Матиасом.