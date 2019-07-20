СМИ: Боксёр Дадашев находится в критическом состоянии после боя с Матиасом

Российский боксёр Максим Дадашев, выступающий в весовой категории до 63,5 кг, находится в критическом состоянии после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

Как сообщает fightnews.com, Дадашев потерял сознание после окончания поединка и был экстренно госпитализирован.

Отмечается, что у россиянин диагностировали отёк мозга, и теперь ему предстоит операция.

Поединок прошёл в американском Оксон Хилле и завершился в 11-м раунде после того, как российский боец попросил прервать бой. На момент остановки судьи отдавали победу пуэрториканцу — 109:100, 108:101, 107:102.

Ранее сообщалось, что российский боксёр Дадашев потерпел первое поражение в своей карьере.