Самый высокооплачиваемый боксёр или российские чемпионы: с кем может сразиться Ковалёв перед завершением карьеры

Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв намерен завершить карьеру до конца 2020 года. Россиянин сообщил, что уже не мотивирован так, как прежде, и в будущем собирается сосредоточиться на воспитании сына. О том, с кем Ковалёв может сразиться в своих заключительных поединках в профессиональном боксе — в материале RT.

Известный российский боксёр Сергей Ковалёв объявил, что в скором времени намерен завершить свою профессиональную карьеру. По словам действующего чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO, он собирается выступать на протяжении полутора лет, после чего планирует повесить перчатки на гвоздь и сосредоточиться на семейной жизни.

«Конец 2020 года — и хорош: пора воспитывать пацана, на хоккей ходит, должен быть целеустремленным. Уже не до амбиций. Пояса не так интересны, как раньше. Конечно, было бы хорошо их объединить, но это не главное. Титулы — это хорошо. Но нужно хорошо закончить», — заявил Ковалёв во время прямой трансляции на своей странице в Instagram.

Кроме того, российский боксёр подтвердил, что его поединок с британцем Энтони Ярдом всё же состоится и пройдёт 24 августа в Челябинске. Изначально он был назначен на июнь, но позднее был перенесён на последний месяц лета. Кроме того, стороны длительное время не могли прийти к соглашению относительно места проведения схватки, в результате чего даже были назначены промоутерские торги. Но в итоге представителям спортсменов удалось прийти к компромиссу.

Таким образом, если Ковалёв действительно решил повесить перчатки на гвоздь в конце 2020-го и при этом встретиться с Ярдом в августе, стоит полагать, что до окончания карьеры ему осталось провести не более трёх поединков. При этом даже этот прогноз является довольно оптимистичным, ведь с 2016-го он ни разу не выходил на ринг трижды за год.

В свете этого российский боксёр наверняка крайне серьёзно отнесётся к выбору соперников в своих последних боях в карьере. Он сам подчеркнул, что собирается «закончить хорошо». Подобные заявления говорят о том, что Ковалёв намерен если не укрепить своё наследие в спорте или завоевать пару чемпионских поясов, то как минимум заработать.

Поединок с Альваресом

Около недели назад появились слухи, что самый высокооплачиваемый боксёр мира Сауль Альварес изъявил желание встретиться на ринге с Ковалёвым. Позднее информацию подтвердили как представители мексиканца, так и россиянина. Правда, договориться сторонам пока не удалось: промоутеры Сергея сочли предложение неприемлемым.

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Однако не стоит исключать, что поединок между Ковалёвым и Альваресом может пройти в будущем. Канело обозначил свою заинтересованность в сражении с Сергеем, а значит, дело осталось за малым. Не стоит сомневаться в том, что у Golden Boy Promotions и DAZN хватит средств для того, чтобы уговорить россиянина выйти на ринг.

Что касается Ковалёва, то поединок с Альваресом может принести ему не только деньги, но и небывалую популярность. Безусловно, он уже давно считается звездой бокса, однако по-настоящему грандиозный ажиотаж вызвал лишь его бой с легендарным Бернардом Хопкинсом, а также дилогия с непобеждённым Андре Уордом. Сражение с Канело абсолютно точно обещает стать одним из главных событий года в спорте, а триумф и вовсе способен перечеркнуть все прошлые неудачи атлета.

Кроме того, в случае победы Ковалёва не исключена перспектива проведения боя-реванша. В этом случае гонорар россиянина может возрасти в несколько раз, что позволит ему серьёзно улучшить своё благосостояние перед уходом на пенсию.

Объединительные бои с россиянами

Ещё одним способом вписать своё имя в историю являются бои с действующими чемпионами мира в полутяжёлом весе. При этом в качестве возможных соперников Ковалёва стоит рассматривать исключительно его соотечественников — Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Причина в том, что ещё одним обладателем пояса является партнёр Сергея по команде, украинец Александр Гвоздик. Ранее россиянин неоднократно заявлял, что не намерен встречаться с ним в ринге, поэтому подобный вариант развития событий можно исключить.

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Безусловно, этот вариант уступает в финансовом плане, зато является не менее привлекательным в вопросах статуса и наследия. Так, Ковалёв может подтвердить, что имеет полное право называться величайшим российским боксёром полутяжёлого веса в истории.

Вплоть до ноября 2016 года это звание не поддавалось сомнению, но два подряд поражения от американца Андре Уорда пошатнули позиции Ковалёва. Позднее он проиграл колумбийцу Элейдеру Альваресу и стал ещё менее выгодно смотреться на фоне непобеждённых Бивола и Бетербиева. Таким образом, чтобы восстановить свой статус, ему необходимо победить своих соотечественников и во второй раз в карьере объединить три из четырёх самых престижных поясов в полутяжёлом весе.

До настоящего момента уже неоднократно ходили слухи о возможной организации объединительных боёв между россиянами. При этом наиболее вероятной кажется схватка между Ковалёвым и Бетербиевым, которых также объединяет история противостояния в любителях. Так, сам Сергей признавался, что его поражение от Артура помогло ему обрести необходимую мотивацию для перехода в профессионалы.

При этом Бивола не стоит списывать со счетов. Он никогда не скрывал, что заинтересован в проведении объединительных боёв и готов сразиться с любим из действующих чемпионов. Примечательно, что разговоры о его поединке с Ковалёвым велись ещё в августе 2018 года, но тогда в дело вмешался Альварес. В результате Сергей сосредоточился на возвращении титула, а встреча была отложена на неопределённый срок.

Реванш с Уордом

На данный момент две неудачи в боях с непобеждённым американцем так и остаются самым мрачным моментом в карьере Ковалёва. К тем схваткам россиянин подходил в статусе одной из главных звёзд мира единоборств, а американский спортивный медиахолдинг ESPN и вовсе ставил его на третье место в списке лучших боксёров планеты, независимо от весовой категории. Уорд же располагался лишь на пятой строчке и многими рассматривался как аутсайдер.

В итоге Уорд дважды одержал победу, но каждый из поединков закончился скандалом. В первом из них судьи отдали победу американцу, чем вызвали удивление не только у болельщиков, но и работавших на бое журналистов. Во втором Ковалёв уступил нокаутом в восьмом раунде, однако перед этим получил сразу несколько ударов в пах. Сергей поспешил указать на это рефери Тони Уикса, но тот посчитал, что Андре бил выше пояса. Впоследствии он признал свою неправоту.

Возможный реванш с Уордом стал бы идеальным завершением для карьеры Ковалёва. Эта схватка могла бы стать выигрышной как в плане престижа, так и в вопросе денег. В случае победы Сергей смог бы отомстить своему визави за поражения, которые он считает несправедливыми, а также хорошо заработать. Вряд ли стоит сомневаться, что заключительный поединок трилогии между двумя атлетами не смог бы собрать привлечь внимание как промоутеров, так и зрителей.

Проблема лишь в том, что в настоящее время Уорд находится на пенсии. Непобеждённый боксёр завершил карьеру сразу после второго боя с Ковалёвым. По информации BoxingScene, причиной подобного решения стала травма колена, которая мешала американцу ещё в ходе подготовки к сражениям с россиянином.

Однако в январе появились сообщения, что Андре готов вернуться на ринг, правда, исключительно в случае получения большого гонорара. В качестве возможных соперников назывались Каллум Смит и Александр Усик, однако на данный момент слухи не получили своего подтверждения.