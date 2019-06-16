Удар локтем, нокдаун после гонга и поданный протест: полуфинал Всемирной боксёрской суперсерии завершился скандалом

Майрис Бриедис нокаутировал Кшиштофа Гловацкого в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и завоевал титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBO. Поединок закончился скандалом, а команда поляка приняла решение подать протест в связи с его результатом. Во втором раунде латвиец ударил соперника локтем в челюсть, а затем дважды отправил в нокдаун, причём во второй раз — после гонга, который не услышал рефери Роберт Бёрд.

Пока основное внимание любителей бокса было приковано к бою между Тайсоном Фьюри и Томом Шварцем, в Риге состоялся полуфинал второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии. В главном поединке вечера за титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBO сражались латвиец Майрис Бриедис и поляк Кшиштоф Гловацкий.

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В преддверии битвы между будущими соперниками прослеживалось солидное сходство. Гловацкий начал профессиональную карьеру осенью 2008 года, а спустя год свой дебютный бой провёл и Бриедис. У спортсменов уже были чемпионские титулы, однако на пути у обоих встал Александр Усик. Украинец разобрался сначала с поляком, а затем, через 15 месяцев, — и с латвийцем. Для каждого из них встреча с Усиком закончилась первым и до того момента единственным в карьере поражением.

Изначально в ходе второго сезона WBSS в первом тяжёлом весе не должны были разыгрываться чемпионские титулы, но после перехода Усика в самую престижную категорию пояса стали вакантными. Чтобы звание не потеряло в престиже, WBO поспешила выставить его на поединок между Гловацким и Бриедисом. Изначально планировалось, что так же поступят в WBC, но в итоге глава Всемирного боксёрского совета Маурисио Сулейман принял решение отказаться от этой затеи.

Дебют получился не очень зрелищным. Спортсмены искали бреши в обороне друг друга, но делали это довольно осторожно. На правах хозяина немного активнее смотрелся Бриедис, который здорово передвигался по рингу и старался раскачивать своего оппонента. Гловацкий же уповал на контратаки, не раз пытаясь попасть своим мощнейшим левым прямым. Пару раз ему это даже удалось, но Майрис сделал вид, что не заметил этого.

Почти все основные события произошли во втором раунде. На протяжении первых двух минут спортсмены продолжали демонстрировать весьма открытый и атакующий бокс, но за 40 секунд до гонга оказались в клинче. Гловацкий воспользовался замешательством противника и нанёс тому запрещённый удар в затылок. Рефери Роберт Бёрд уже был готов разнять атлетов, когда Бриедис не сдержался и пробил Кшиштофу локтем в челюсть.

Удар оказался довольно сильным, вследствие чего поляк упал на канвас. Рефери всем своим видом показал, что не верит в мучения атлета и призвал того быстро подняться. Правда, всё же оштрафовал латвийца на одно очко. Но вскоре стало ясно, что Гловацкий не симулировал. Всего спустя 15 секунд он пропустил правый хук в челюсть и повторно оказался на настиле.

На этом скандальные события раунда не закончились. Гловацкий нашёл в себе силы подняться на ноги и выразил готовность продолжать поединок. Спортсмены вновь встретились в центре ринга, но через секунду прозвучал гонг. Однако рефери не услышал сигнала и позволил схватке продолжаться ещё целых десять секунд. Осознав свою ошибку, Бёрд пошёл разнимать боксёров, но делал это так осторожно, что позволил Бриедису во второй раз отправить Гловацкого в нокдаун.

Несмотря на то, что раунд завершился, Бёрд начал во второй раз отсчитывать нокдаун. Он уже готовился вновь возобновить бой, но увидев, что Кшиштоф еле держится на ногах, объявил о прекращении борьбы. В этот момент до него докричался ассистент, который сообщил, что трёхминутка уже давно окончена. 74-летний рефери признался, что не слышал звона гонга, после чего объявил перерыв.

После такого избиения о продолжении схватки не могло быть и речи. В третьем раунде Бриедис налетел на Гловацкого и всего за 20 секунд отправил своего соперника в глубокий нокаут. Таким образом, латвиец не только завоевал титул чемпиона мира по версии WBO, но и добыл путёвку в финал Всемирной боксёрской суперсерии. В нём он встретится с Юньером Дортикосом, хорошо известным российским болельщикам по прошлогоднему поединку с Муратом Гассиевым.

Примечательно, что сам Бриедис извинился за свой удар локтем, а также рассказал о событиях в концовке второго раунда.

«Он ударил меня в затылок. Прошу прощения за то, как ответил. Это мои старые навыки из муай-тай. Что касается эпизода во втором раунде, то могу сказать, что слышал гонг», — цитирует Бриедиса BoxingScene.

При этом тренер Гловацкого Фёдор Лапин был шокирован событиями в ринге. По его словам, попадания по затылку являются обычным делом для сражений с участием Кшиштофа и Майриса, но удар локтем в исполнении Бриедиса стал беспрецедентным событием.

«Майрис специально исполнил свою коронку из муай-тая <…>. Это потрясло Кшиштофа. Во-вторых, весь зал слышал остановку раунда, кроме судьи. Эти два пропущенных удара после гонга были решающими. И тут бой в принципе закончился. Да, Гловацкий ещё хотел попасть в обмене, но не получилось», — цитирует Лапина РИА Новости.

Кроме того, специалист добавил, что команда Гловацкого намерена подать протест на результат поединка с Бриедисом. Однако он сам признал, что не рассчитывает на положительный вердикт.

«Мы не уверены, что он принесёт дивиденды. Пояс дальше... Сейчас люди об этом забудут. У Кшиштофа болит челюсть, он не может говорить. Будет обследование», — заключил Лапин.