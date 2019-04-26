Предложение контракта на $80 млн, возобновление тренировок и поиск соперника: Владимир Кличко может вернуться в бокс

Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко может возобновить карьеру после двухлетнего перерыва и провести поединок с Шэнноном Бриггсом. Об этом заявил сам американский спортсмен, отметив, что предложение поступило со стороны украинского бойца. Между тем стриминговый сервис DAZN предлагал Кличко подписать контракт на $80 млн за три боя. Стоит ли ждать возвращения легендарного боксёра на ринг, разбирался RT.

За последние несколько месяцев одной из самых обсуждаемых тем в мире бокса стало возможное возвращение в спорт экс-чемпиона мира в тяжёлом весе Владимира Кличко. В последний раз он выходил на ринг в апреле 2017 года, но после поражения от Энтони Джошуа решил завершить карьеру. Но судя по словам бывшего обладателя пояса линейного чемпиона WBO Шэннона Бриггса, в скором времени украинец может провести очередной поединок.

В эфире IFL TV Бриггс заявил, что к нему обратились с предложением сразиться с Кличко-младшим.

«Мне позвонили в три часа ночи и предложили поединок с Владимиром. Я сказал, что готов к этому. Посмотрим, как всё получится, но я был бы рад, если бы бой состоялся», — заявил боксёр.

Изначально заявление Бриггса могло показаться очередным пиар-ходом со стороны американца. Ранее он неоднократно вызывал Кличко на поединок, но, так и не добившись желаемого, сменил тактику. Так, однажды он попытался сорвать тренировку украинца: Шеннон зашёл в зал и принялся оскорблять Владимира, а затем запустил в него ботинком. Американца вывели из помещения, а его оппонент продолжил занятие.

В октябре 2014 года Бриггс застал Кличко плавающим на доске. Находившийся на моторной лодке американец сначала несколько раз обратился к своему визави со словами: «Куда бы ты ни пошёл, я всегда буду рядом», после чего принялся кружить вокруг украинца. В результате тот упал в воду, что рассмешило Шэннона. В ответ Владимир заявил, что тот «пересёк черту».

Сам Бриггс понимал, что с учётом всех его выходок к словам о предложении поединка со стороны Кличко могли отнестись несерьёзно. Поэтому американец лишний раз заверил, что телефонный разговор действительно был.

«Я говорю серьёзно, мне действительно предложили этот бой. Если чемпион вернётся, это будет настоящее землетрясение, будут гром и молния», — заключил Бриггс.

Безусловно, за многие годы американец приучил поклонников, что не всем его заявлениям стоит верить. Но даже если его сражение с Кличко является лишь выдумкой, то само возвращение Владимира на ринг не кажется чем-то невероятным. На это указывает множество фактов, главным из которых являются переговоры между украинцем и стриминговой компанией DAZN, которая уже успела стать более чем серьёзным конкурентом для таких гигантов боксёрского бизнеса, как Showtime и HBO.

Слухи об этом появились ещё в январе. По предварительной информации, Кличко-младшему предлагали контракт на три боя на сумму $40 млн, однако он счёл эти условия неприемлемыми. При этом отмечалось, что Владимир вёл переговоры лично с мажоритарным акционером компании Леонидом Блаватником, который также является уроженцем Украины.

Назывались также и возможные соперники Кличко после возвращения. Свой первый поединок он якобы должен был провести в Германии с боксёром из топ-10 рейтинга тяжёлого веса, а уже после этого сосредоточиться на сражениях со своими бывшими обидчиками. Так, его вторым оппонентом должен был стать Энтони Джошуа, а третьим — Тайсон Фьюри.

DAZN не приняла отказ атлета и вернулась к нему с новым предложением. По информации Sport Arena, гонорар был увеличен вдвое и составил уже $80 млн — по $26,7 млн за поединок в среднем. Для сравнения, экс-чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин заключил контракт на $100 млн за шесть боёв ($16,6 в среднем). Но, как рассказал старший брат Владимира Виталий Кличко, подобные условия также не устроили спортсмена.

«Узнав о предложении в $80 млн, он сказал, что его не интересует контракт на данных условиях. По его словам, он начнёт думать о возвращении, если ему предложат $100 млн», — цитирует Кличко-старшего BoxingScene.

Сам Виталий выразил готовность поддержать своего брата в случае возвращения на ринг, но также признался, что не видит в этом особого смысла. Он выразил мнение, что деньги не могут быть основной мотивацией для Владимира, ведь в настоящее время он хорошо зарабатывает и вне спорта.

«Ему уже нечего доказывать в боксе. Он и так был одним из величайших атлетов в истории. Его возвращение лично мне ничего не докажет. Но всё решает он сам. Главное — здоровье, а не деньги», — подчеркнул Кличко-старший.

Генеральный директор промоушена К2, которым владеют братья Кличко, Александр Красюк также весьма положительно оценил перспективу возможного возвращения Владимира на ринг.

«У нас перед глазами есть пример его брата Виталия, который не выступал четыре года, а затем вернулся, и был весьма успешен. Он вновь поднялся на вершину, после чего покинул спорт. Думаю, Владимир способен повторить подобное. Он в отличной форме, тренируется каждый день. Для него это не так сложно», — сказал Красюк.

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Не стоит сомневаться, что DAZN сумеет найти необходимые средства, если всерьёз захочет организовать очередной бой с участием Владимира. На данный момент состояние Блаватника оценивается Forbes в $17,9 млрд, а совсем недавно компания заключила рекордный для спорта контракт с Саулем Альваресом на $395 млн.

Возможно, это понимает и сам Кличко-младший, который поддерживает себя в спортивной форме. Это подтвердил его брат Виталий, а также действующий абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик. Спортсмен опубликовал фотографию из зала, на которой он и его соотечественник запечатлены после тренировки.

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Виктор Постол также сказал, что Кличко-младший возобновил подготовку и рассказал, где именно украинец тренируется перед возвращением на ринг.

«Весь интернет гудит, что Кличко предлагают контракт на три боя. Я видел, что Владимир уже вернулся в зал. Он тренируется в Конча-Заспе. Если он в хорошей форме и чувствует, что он может, то почему бы и нет? У него есть удар, силы — всё. Уверен, что у него будут поединки с сильными оппонентами, а не с какими-то там мешками. Он будет боксировать с топ-соперниками. Возможно, с Джошуа, Фьюри и Уайлдером», — сказал Постол в эфире YouTube-канала VideoBoxing.

Сам Кличко, для которого следующий поединок может стать 70-м в профессиональной карьере, уклоняется от однозначного ответа на вопрос о возвращении, но не исключает такой возможности.

«Слухам всегда есть место, и они мне льстят. Рад, что болельщики хотят видеть меня на ринге и им меня не хватает, но на данный момент мой статус остаётся неизменным. Как бы то ни было, никогда не говори «никогда», — цитирует Кличко T-Online.