Американский боксёр Бриггс сообщил, что ему предложили бой с Владимиром Кличко

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по боксу Шеннон Бриггс заявил, что ему поступило предложение о поединке с украинцем Владимиром Кличко.

«В три часа ночи раздался звонок. Меня спросили, не хочу ли я подраться с Владимиром. Я сказал, что готов к этому», — сказал спортсмен в эфире IFL TV.

По его словам, он пока не знает, как всё получится, но был бы рад этому бою. При этом он подчеркнул серьёзность своих заявлений.

«Если чемпион вернётся, наступит настоящее землетрясение, будут гром и молнии», — добавил Бриггс.

Экс-чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Владимир Кличко завершил карьеру в 2017 году, проиграв нокаутом британцу Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что Кличко может возобновить карьеру за $100 млн.