Кличко может возобновить карьеру за $100 млн

Экс-чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Виталий Кличко рассказал, за какую сумму его брат Владимир согласится возобновить профессиональные выступления.

«Когда появилась новость о предложении в $40 млн, я позвонил брату и спросил, что происходит. Он ответил: «Меня это предложение не интересует». Когда через несколько недель заговорили о $80 млн, я позвонил и спросил снова. Он сказал: «Это предложение не заставило меня изменить решение. Я задумаюсь, если предложат $100 млн», — сказал Кличко-старший Abendzeitung.

Экс-чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Владимир Кличко завершил карьеру в 2017 году, проиграв нокаутом британцу Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что Кличко назвал смешной сдачу анализов Порошенко и Зеленским.