Смена тренера, иск к менеджерам и ожидание боя с Альваресом: как дальше может развиваться карьера боксёра Головкина

Геннадий Головкин объявил о прекращении сотрудничества со своим многолетним тренером Абелем Санчесом. Об этом 37-летний казахстанский боксёр написал в Instagram. Санчес же заявил, что экс-чемпион мира по версиям ведущих организаций предлагал ему изменить контракт на менее выгодный, и обвинил спортсмена в жадности. Как после этого может развиваться карьера Головкина, в материале RT.

Прошлый год стал одним из самых сложных в карьере Геннадия Головкина. Казахстанский боксёр уступил своему давнему сопернику, мексиканцу Саулю Альваресу, в бое-реванше и потерял три пояса чемпиона мира по боксу в среднем весе.

Вероятно, эта неудача заставила спортсмена всерьёз задуматься о своей карьере и пойти на решительные меры. Сначала спортсмен заключил контракт со стриминговой компанией DAZN, а после отказался от услуг своего тренера Абеля Санчеса, с которым сотрудничал много лет.

«Я принял серьёзное решение для себя и своей карьеры. Хочу строить её на основе того, чего я уже достиг, и продолжать совершенствоваться. Поэтому я больше не буду тренироваться с Абелем Санчесом», — написал Головкин на своей официальной странице в Instagram.

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Казахстанец начал сотрудничать с мексиканцем в 2010 году. На тот момент он имел в своём послужном списке 18 побед без единого поражения, но перед поединком за вакантный титул регулярного чемпиона мира по версии WBA решил обратиться за помощью к новому наставнику. Результат не заставил себя долго ждать. В своём первом же бою под руководством Санчеса Головкин нокаутировал Милтона Нуньеса всего за 58 секунд.

Впоследствии он преодолел путь от талантливого боксёра до легенды спорта и завоевал три чемпионских звания. В период с 2010 по 2019 год он провёл 22 поединка, в 20-ти из которых одержал победу. Один бой завершился вничью, а ещё в одной схватке он уступил.

«Это решение было непростым для меня, и оно не отражает профессиональных способностей Абеля. Он прекрасный наставник, член Зала славы бокса. Позже я объявлю имя нового тренера, а сегодня хочу поблагодарить Санчеса за те уроки, которые он мне преподал», — объяснил Головкин.

Впрочем, сам Санчес заявил, что расставание с Головкиным стало следствием серьёзных разногласий между ними.

«Я больше не работаю с Головкиным. Это произошло после девяти лет отличного сотрудничества, рекордов и карьеры, достойной Зала славы, позволившей подписать контракт с DAZN на $100 млн за шесть боёв», — цитирует Санчеса BoxingScene.

Как признался наставник, Головкин настаивал на внесении изменений в условия контракта, которые оказались для Санчеса неприемлемыми.

«Мои честь и достоинство не позволяют допустить того, чтобы меня обманывали. Очень жаль, что человек оказался настолько жаден и неблагодарен, забыв о чести и этике. Поэтому наше сотрудничество прекращается», — заключил Санчес.

В свете последних событий, решение Головкина отказаться от услуг Санчеса кажется весьма странным. В марте спортсмен подписал контракт со стриминговой компанией DAZN, который, судя по словам бывшего тренера, поможет ему заработать $100 млн за шесть боёв. Ранее казахстанец даже близко не подбирался к подобным гонорарам. Для сравнения, за вторую схватку с Альваресом он получил $4 млн, хотя её называли одним из главных боёв десятилетия и широко раскручивали в СМИ.

Если слухи верны и Головкин действительно получит $100 млн за три года, то решение сэкономить на Санчесе выглядит не самым дальновидным. Наставник Мурата Гассиева и Салливана Барреры давно считается одним из сильнейших в мире и не зря признавался лучшим тренером 2015 года по версии авторитетной Ассоциации американских журналистов от бокса (BWAA).

Однако смена тренера стала не единственным событием в жизни Головкина за последнее время, которое напрямую не связано с его поединками на ринге. Так, в феврале он подал в суд на своих бывших менеджеров, братьев Максимилиана и Олега Херманнов. В иске говорилось, что те много лет якобы обманывали боксёра, брали завышенные комиссионные и недобросовестно исполняли свои обязанности во время боёв.

В качестве компенсации Головкин потребовал $3,5 млн от промоутеров, а также заявил о желании полностью прекратить профессиональные отношения с Херманнами.

Помимо этого, в СМИ появлялись слухи о разрыве отношений между Головкиным и его ещё одним промоутером Томом Лёффлером. В январе 2019 года об этом сообщил медиахолдинг ESPN, но впоследствии сам менеджер опроверг эту информацию.

Несомненно, все вышеназванные организационные моменты не могли не сказаться на боксёрской карьере Головкина. Его поединок с Альваресом состоялся в сентябре, а следующее появление на ринге планируется лишь в июне. В качестве соперника объявлен малоизвестный канадец Стив Роллс. За свою карьеру 35-летний спортсмен одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения, но его оппозиция оставляет желать лучшего. Несмотря на внушительное количество боёв и восьмилетний опыт выступлений, его главным достижением остаётся завоевание титула чемпиона по версии Боксёрской ассоциации Соединённых Штатов (USBA).

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Изначально ходили слухи о незамедлительном проведении третьего боя между Головкиным и Альваресом, но они не подтвердились. Казахстанец был занят переговорами с DAZN, а Альварес не стал ждать своего бывшего оппонента и подписал контракт на поединок с бывшим претендентом на титул Дэниелом Джейкобсом. На данный момент американец уступил лишь дважды — в 2010 году он проиграл россиянину Дмитрию Пирогу, а в 2017-м — всё тому же Головкину.

Сам же Головкин признался, что в будущем не прочь вновь сразиться с Альваресом.

«Посмотрим, что произойдёт в ближайшее время. Лично я надеюсь на то, что бой состоится. Неважно, за титул мы будем бороться или же нет. Поединок Альвареса с Джейкобсом? Тяжело спрогнозировать результат. Эта схватка будет очень важным событием как для среднего дивизиона, так и для всего бокса в целом. У каждого есть шанс на успех», — сказал спортсмен.

При этом казахстанец не исключил своего возможного перехода в более тяжёлую весовую категорию.

«Если у меня будет большой бой в среднем весе, конечно, я останусь. Но если найду сильного соперника в дивизионе до 72,5 кг, то перейду туда. Я хочу драться, но никто не хочет биться со мной. У меня подписан контракт с DAZN на шесть поединков. Мне неважно, с кем выходить на ринг, лишь бы это были сильные соперники», — заключил Головкин.