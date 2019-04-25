Боксёр Головкин объявил о прекращении работы с тренером

Бывший чемпион мира по боксу из Казахстана Геннадий Головкин принял решение прекратить сотрудничество с тренером Абелем Санчесом, с которым работал на протяжении девяти лет.

«Принял серьёзное решение для себя и своей карьеры: я больше не буду заниматься под руководством Абеля Санчеса. Это решение стало непростым для меня, и оно не отражает профессиональных способностей тренера. Он прекрасный тренер и член Зала славы бокса. Хочу поблагодарить Абеля за те уроки, которые он мне преподал», — написал Головкин в Instagram.

Также спортсмен добавил, что имя нового наставника объявит позже. С Абелем Санчесом Головкин сотрудничал с 2010 года. Под руководством тренера казахстанский боксёр стал чемпионом мира по версиям Международной боксёрской ассоциации (WBA), Международного боксёрского совета (WBC), Международной боксёрской организации (IBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе.

Ранее СМИ назвали дату следующего поединка экс-чемпиона мира по боксу Головкина.