Боксёр Головкин объявил о прекращении работы с тренером

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Бывший чемпион мира по боксу из Казахстана Геннадий Головкин принял решение прекратить сотрудничество с тренером Абелем Санчесом, с которым работал на протяжении девяти лет.
Боксёр Головкин объявил о прекращении работы с тренером
  • ©Gene Blevins/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Принял серьёзное решение для себя и своей карьеры: я больше не буду заниматься под руководством Абеля Санчеса. Это решение стало непростым для меня, и оно не отражает профессиональных способностей тренера. Он прекрасный тренер и член Зала славы бокса. Хочу поблагодарить Абеля за те уроки, которые он мне преподал», — написал Головкин в Instagram.

Также спортсмен добавил, что имя нового наставника объявит позже. С Абелем Санчесом Головкин сотрудничал с 2010 года. Под руководством тренера казахстанский боксёр стал чемпионом мира по версиям Международной боксёрской ассоциации (WBA), Международного боксёрского совета (WBC), Международной боксёрской организации (IBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе.

Ранее СМИ назвали дату следующего поединка экс-чемпиона мира по боксу Головкина.

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