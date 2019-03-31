СМИ назвали дату следующего поединка экс-чемпиона мира по боксу Головкина

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин проведёт свой следующий поединок 8 июня 2019 года.

Об этом сообщает сайт Boxing247.com.

Соперником боксёра из Казахстана станет 29-летний американец Брэндон Адамс, главным достижением в карьере которого на данный момент является победа в пятом сезоне американского телевизионного шоу «Претендент».

Свой предыдущий поединок 36-летний Головкин провёл в сентябре 2018 года, потерпев поражение от мексиканца Сауля Альвареса, ставшее для Геннадия первым в профессиональной карьере. После этой неудачи казахстанский боксёр лишился титулов чемпиона мира в среднем весе по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирного боксёрского совета (WBC).

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России выразила готовность организовать третий бой между Головкиным и Альваресом в Москве.