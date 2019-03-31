СМИ назвали дату следующего поединка экс-чемпиона мира по боксу Головкина

Короткая ссылка
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин проведёт свой следующий поединок 8 июня 2019 года.
СМИ назвали дату следующего поединка экс-чемпиона мира по боксу Головкина
  • © Alexander G. Seyum/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает сайт Boxing247.com.

Соперником боксёра из Казахстана станет 29-летний американец Брэндон Адамс, главным достижением в карьере которого на данный момент является победа в пятом сезоне американского телевизионного шоу «Претендент».

Свой предыдущий поединок 36-летний Головкин провёл в сентябре 2018 года, потерпев поражение от мексиканца Сауля Альвареса, ставшее для Геннадия первым в профессиональной карьере. После этой неудачи казахстанский боксёр лишился титулов чемпиона мира в среднем весе по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирного боксёрского совета (WBC).

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России выразила готовность организовать третий бой между Головкиным и Альваресом в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить