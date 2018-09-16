Федерация бокса России готова организовать третий бой между Альваресом и Головкиным в Москве

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Президент Федерации бокса России Умар Кремлёв выразил готовность организовать третий поединок между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным.
Федерация бокса России готова организовать третий бой между Альваресом и Головкиным в Москве
  • Боксёры Геннадий Головкин и Сауль Альварес
  • Reuters

Как заявил ТАСС Кремлёв, он не считает, что Головкин должен завершить карьеру после поражения от Альвареса. Он отметил, что Геннадий находится в «прекрасной форме», и считает, что у боксёра из Казахстана «всё впереди».

Кроме того, он заявил о готовности России принять на своей территории третий поединок между Альваресом и Головкиным, если таковой состоится.

«Не удивлюсь, если будет ещё один матч-реванш. И я был бы рад, если бы он прошёл в Москве. Будем работать над его организацией», — добавил Кремлёв.

Ранее российский боксёр Дмитрий Бивол рассказал, какое решение должны были вынести судьи боя-реванша между Альваресом и Головкиным.

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