Федерация бокса России готова организовать третий бой между Альваресом и Головкиным в Москве
- Боксёры Геннадий Головкин и Сауль Альварес
- Reuters
Как заявил ТАСС Кремлёв, он не считает, что Головкин должен завершить карьеру после поражения от Альвареса. Он отметил, что Геннадий находится в «прекрасной форме», и считает, что у боксёра из Казахстана «всё впереди».
Кроме того, он заявил о готовности России принять на своей территории третий поединок между Альваресом и Головкиным, если таковой состоится.
«Не удивлюсь, если будет ещё один матч-реванш. И я был бы рад, если бы он прошёл в Москве. Будем работать над его организацией», — добавил Кремлёв.
Ранее российский боксёр Дмитрий Бивол рассказал, какое решение должны были вынести судьи боя-реванша между Альваресом и Головкиным.