Российский боксёр Бивол считает, что бой Головкин — Альварес должен был закончиться вничью

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Российский боксёр Дмитрий Бивол прокомментировал результат поединка за титул чемпиона мира в среднем весе по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирного боксёрского совета (WBC) между казахстанским боксёром Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом.
Российский боксёр Бивол считает, что бой Головкин — Альварес должен был закончиться вничью
  • Reuters

«Бой мне очень понравился, он был очень насыщенным, проходил в атаках. Я болел за Головкина, жаль, что пояса теперь не у него. Но я могу отдать должное мексиканцу, который шёл вперёд и перехватывал каждую серию соперника, он обрёл уверенность. Я бы не сказал, что кого-то «обокрали». Бой был равным, и здесь ближе к ничьей», — приводит слова Бивола ТАСС.

Поединок между Головкиным и Альваресом в  Лас-Вегасе завершился победой мексиканского боксёра раздельным решением судей.

Ранее Леброн Джеймс заявил, что бой Альварес — Головкин один из лучших, что он видел в жизни.

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