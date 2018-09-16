Российский боксёр Бивол считает, что бой Головкин — Альварес должен был закончиться вничью

Российский боксёр Дмитрий Бивол прокомментировал результат поединка за титул чемпиона мира в среднем весе по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирного боксёрского совета (WBC) между казахстанским боксёром Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Бой мне очень понравился, он был очень насыщенным, проходил в атаках. Я болел за Головкина, жаль, что пояса теперь не у него. Но я могу отдать должное мексиканцу, который шёл вперёд и перехватывал каждую серию соперника, он обрёл уверенность. Я бы не сказал, что кого-то «обокрали». Бой был равным, и здесь ближе к ничьей», — приводит слова Бивола ТАСС.

Поединок между Головкиным и Альваресом в Лас-Вегасе завершился победой мексиканского боксёра раздельным решением судей.

Ранее Леброн Джеймс заявил, что бой Альварес — Головкин один из лучших, что он видел в жизни.