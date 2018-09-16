Альварес одержал победу в поединке с Головкиным в Лас-Вегасе

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В результате боя с казахстанским боксёром Геннадием Головкиным в Лас-Вегасе мексиканец Сауль Альварес завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA с приставкой «супер») и Всемирного боксёрского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг.
Альварес одержал победу в поединке с Головкиным в Лас-Вегасе
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Альварес победил Головкина в повторном поединке.

Двое судей отдали победу мексиканцу с одинаковым счётом 115:113, один выставил ничейные оценки — 114:114.

Ранее стали известны гонорары Головкина и Альвареса, которые они получат за поединок в Лас-Вегасе.

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