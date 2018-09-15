Стали известны гонорары Головкина и Альвареса, которые они получат за свой поединок

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Стали известны гонорары казахстанского боксёра Геннадия Головкина и его соперника мексиканца Сауля Альвареса, которые они получат за свой поединок в Лас-Вегасе.
Стали известны гонорары Головкина и Альвареса, которые они получат за свой поединок
  • © Javier Rojas
  • globallookpress.com

Об этом сообщает журналист ESPN Дэн Раффаэль.

Мексиканский боец гарантированно получит $5 млн, Головкин — $3 млн. При этом оба спортсмена также получат надбавку от платных трансляций (PPV).

Бой-реванш между Головкиным и Альваресом состоится 15 сентября в Лас-Вегасе. Первый поединок завершился вничью, а предыдущая попытка реванша сорвалась из-за дисквалификации Альвареса за нарушение антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что Головкин оказался на 93 грамма тяжелее Альвареса в преддверии боя в Лас-Вегасе.

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