Стали известны гонорары Головкина и Альвареса, которые они получат за свой поединок

Стали известны гонорары казахстанского боксёра Геннадия Головкина и его соперника мексиканца Сауля Альвареса, которые они получат за свой поединок в Лас-Вегасе.

Об этом сообщает журналист ESPN Дэн Раффаэль.

Official purses according to the Nevada State Athletic Commission: Canelo Alvarez $5 million, Gennady Golovkin $5 million. Both will make tens of millions more via profits from the promotion and the pay-per-view. Jaime Munguia $250,000, Brandon Cook... https://t.co/ywXolxCwC3 — Dan Rafael (@danrafaelespn) 14 сентября 2018 г.

Мексиканский боец гарантированно получит $5 млн, Головкин — $3 млн. При этом оба спортсмена также получат надбавку от платных трансляций (PPV).

Бой-реванш между Головкиным и Альваресом состоится 15 сентября в Лас-Вегасе. Первый поединок завершился вничью, а предыдущая попытка реванша сорвалась из-за дисквалификации Альвареса за нарушение антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что Головкин оказался на 93 грамма тяжелее Альвареса в преддверии боя в Лас-Вегасе.