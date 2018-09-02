Тренер боксёра Альвареса назвал Головкина глупым и медлительным

Эдди Рейносо, тренер мексиканского боксёра Сауля Альвареса, раскритиковал будущего соперника своего подопечного казахстанца Геннадия Головкина.

«Чем больше мы изучали Головкина, тем больше недостатков у него замечали. Он медлителен и очень глуп, когда идёт вперёд. Он медленно прессингует и идёт вперёд. Геннадий не знает, что делать, когда ему жёстко отвечают», — приводит слова Рейносо BoxingNews.

Он также заявил, что Головкин не боксировал больше года, поэтому не стал лучше боксировать. По его словам, бой Головкина с американцем Ванесом Мартиросяном, прошедший 6 мая 2018 года, нельзя считать из-за откровенной слабости соперника.

Поединок Головкин — Альварес пройдёт в американском городе Лас-Вегас 15 сентября.

Ранее Головкин назвал Альвареса самым «грязным» соперником в своей карьере.