«Они ненавидят друг друга»: боксёры Головкин и Альварес проведут бой-реванш в Лас-Вегасе

В ночь на воскресенье, 16 сентября, в Лас-Вегасе состоится бой-реванш между чемпионом мира по боксу в среднем весе по версиям WBA и WBC Геннадием Головкиным и обладателем пояса по версии WBO Саулем Альваресом. Их предыдущий поединок завершился вничью и запомнился скандалом из-за спорного решения одной из судей, а ответная встреча была перенесена из-за положительного теста мексиканца на допинг.

Спортсмены уже встречались в сентябре 2017 года, и тогда поединок завершился крупным скандалом: арбитр Аделаида Бёрд вынесла крайне спорное решение, отдав Альваресу 10 из 12 раундов. При этом её видение боя принципиально отличалось от позиций остальных судей. Так, Дэйв Моретти отдал победу Головкину с минимальным преимуществом, а Дон Трелла и вовсе счёл справедливой ничью. Впоследствии сам казахстанский боксёр и его представители раскритиковали работу Бёрд, а промоутер спортсмена Боб Арум признался, что просил Атлетическую комиссию штата Невада (NSAC) не назначать её на эту схватку.

Спустя год Головкин по-прежнему не может найти объяснения подобному решению.

«Статистика показала, что я нанёс больше точных ударов. Зрители видели, что я хотел боксировать, в то время как Сауль — нет. Фанаты, видевшие всё воочию, понимали, что счёт судейских записок по-настоящему сумасшедший. Когда решение было оглашено, все начали кричать: «Это не может быть правдой». Арбитры в тот вечер просто убили спорт. На этот раз за ними будет наблюдать весь мир», — приводит слова спортсмена BoxingScene.

Подобный исход располагал к проведению боя-реванша. Стороны решили не затягивать и условились провести второй поединок серии в мае. Но в марте Альварес был уличён в употреблении запрещённых препаратов. В организме экс-чемпиона мира в двух весовых категориях было обнаружено вещество кленбутерол. Мексиканец был дисквалифицирован, поединок — отменён, а Головкин решил не терять времени и провести защиту своих поясов в схватке с американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном.

Лишь в конце апреля Альваресу удалось доказать свою невиновность. Он утверждал, что запрещённое вещество попало в его организм вместе с заражённым мясом, и в итоге смог это доказать. В случае длительного применения следы кленбутерола остаются в волосах на протяжении полугода, однако мартовский тест Сауля оказался отрицательным. Обвинения со спортсмена были сняты, а поединок с Головкиным вновь стал главной темой в боксе.

Стороны атлетов решили не затягивать и условились провести второй поединок в сентябре. Не был против и Головкин, который всего четыре месяца назад выходил на ринг против Мартиросяна. К слову, та встреча оказалась крайне непродолжительной и не отняла у казахстанца много сил: для победы над американцем ему потребовалось всего два неполных раунда.

С момента первой схватки отношения между оппонентами накалились до предела. Ситуация с допингом ещё больше разгневала Головкина, который назвал Альвареса «ужасным человеком» и «одним из самых грязных соперников в карьере».

«Альварес просто лжец, который не испытывает уважения ни к боксу, ни к его поклонникам. Я собираюсь защитить звание чемпиона мира и привезти чемпионские пояса домой. Был ли я расстроен тем, что Сауль провалил допинг-тест? Да, но ещё больше я был разочарован поведением его команды. Они показали свои настоящие лица. Они просто фальшивки», — заявил Головкин.

Мексиканец не остался в долгу. Он пообещал, что заставит казахстанца «проглотить все слова, сказанные в его адрес», а также признался, что никогда не был так мотивирован, как перед сентябрьским поединком.

«Хочу выйти на ринг и причинить ему боль. Мои подготовка и понимание того, что я буду делать на ринге, придают мне уверенности. Первый бой с Геннадием стал для меня своеобразным путеводителем для второй встречи. Так что я знаю, что могу нокаутировать его, ведь в первом поединке я был близок к этому», — ответил Альварес.

При этом мексиканец обозначил уровень своей неприязни к противнику, отказавшись от проведения совместных промоакций к поединку.

«Меня абсолютно не волнует эта реклама. Я не собираюсь делать с ним совместные фотографии, глядя друг другу в глаза. Я сделаю это на ринге. Геннадий может участвовать в чём угодно, это решение его и команды», — заявил Альварес.

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Напряжение между спортсменами было заметно и их коллегам по цеху. Так, чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Хайме Мунгуйя заявил, что «Головкин и Альварес ненавидят друг друга».

«Очевидно, это будет великий поединок. Я думаю, что этот бой будет сильно отличаться от того, что мы видели в прошлый раз, из-за всего, что было сказано в последнее время. Теперь противостояние стало более личным», — сказал Мунгуйя.

При этом активное участие в конфронтации принимали и тренеры бойцов. Так, наставник казахстанца Абель Санчес, который также работает с Муратом Гассиевым, раскритиковал манеру ведения боя, избранную Альваресом в первом поединке. Он сказал, что тот бегал от его подопечного, а также заметил, что именно Головкин пропагандирует мексиканский стиль бокса.

«Грядущий поединок станет определяющим для Геннадия и Альвареса. Мы увидим, зачем Сауль вышел на ринг: драться, убегать или пытаться выжить, в надежде получить ещё один подарок от судей», — цитирует Санчеса Sky Sports.

При этом тренер мексиканца Эдди Рейносо рассказал, что в ходе подготовки к поединку они выявили множество недостатков атлета из Казахстана.

«Мы видели, что он очень медлителен и глуп, когда идёт вперёд. Геннадий не знает, что делать, когда ему жёстко отвечают. С момента первого боя с Альваресом он не мог стать лучше, потому что он, как и Сауль, не боксировал уже больше года. Вы не можете назвать его встречу с Мартиросяном поединком. Ванес тогда выступил в роли статиста. Да и вообще, в 36 лет спортсмен уже не может научиться чему-то новому», — заявил Рейносо Boxingnews24.

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С момента первого поединка неизменным осталось отсутствие явного фаворита. Мнения экспертов разделились: одни считают, что молодость и мощнейший контратакующий удар помогут Альваресу добиться успеха, другие же уверены в превосходстве Головкина. По словам легендарного Шейна Мосли, удача будет на стороне казахстанца.

«Теперь Головкин знает, чего стоят самые тяжёлые удары его оппонента, поэтому он может действовать более открыто. Думаю, Альварес не выдержит этого. Геннадий стал старше, но если он включится с первых раундов, то возможна и его досрочная победа. Для этого Сауля надо постоянно заставлять работать. Он не любит боксировать в таком стиле, делать это ему будет тяжело», — отметил Мосли.

При этом обидчик Сергея Ковалёва Андре Уорд отдаёт предпочтение Альваресу. Кроме того, экс-чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе заявил, что предыдущий поединок между спортсменами не был таким односторонним, как утверждает Головкин.

«Первый бой Головкина и Альвареса был чрезвычайно близким с точки зрения того, что продемонстрировали боксёры. Опыт показывает, что в матче-реванше сильнейшим оказывается тот, у кого в запасе больше трюков. В этой ситуации я ставлю на Сауля, который мне кажется более предпочтительным», — цитирует Уорда ESPN.