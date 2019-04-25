Бывший тренер Головкина обвинил боксёра в жадности

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Абель Санчес, о прекращении сотрудничества с которым заявил казахстанский боксёр Геннадий Головкин, считает, что причиной их расставания стала жадность спортсмена.
Бывший тренер Головкина обвинил боксёра в жадности
  • ©Gene Blevins/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«После девяти лет сотрудничества, рекордов и карьеры, достойной Зала славы, позволившей подписать договор с DAZN на $100 млн за шесть поединков, Головкин настаивал на новом варианте оплаты труда тренера. Мои честь и достоинство не позволяют допустить такого обмана. Жаль, что человек оказался настолько жадным и неблагодарным, что забыл о чести и этике», — цитирует Санчеса журналист Джейми Мотта.

Тренер работал с Геннадием Головкиным с 2010 года.

Ранее сообщалось, что боксёр Головкин объявил о прекращении работы с Санчесом.

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