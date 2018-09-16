Решением судей: Головкин потерпел первое поражение в карьере и уступил Альваресу звание чемпиона мира

В Лас-Вегасе состоялся бой-реванш между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. Схватка продлилась все 12 раундов и завершилась победой мексиканца решением большинства судей. Канело выиграл свой 50-й поединок и стал чемпионом мира по боксу в среднем весе по версиям WBA, WBC, IBO и The Ring. Для казахстанца это поражение стало первым в карьере.

Ещё задолго до поединка не приходилось сомневаться, что на ринге 20-тысячной арены T-Mobile будет происходить бескомпромиссная и ожесточённая битва. Множество обоюдных оскорблений и обвинений в прессе, потасовка в ходе официального взвешивания и скандальный результат первой схватки — бэкграунд у боя-реванша между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом был очень внушительным. Особенно обращало на себя внимание, насколько сосредоточенным был мексиканец: Канело даже не стал тратить эмоции на дуэль взглядов во время инструктажа рефери.

Пожалуй, главный вопрос этого боя состоял в том, какие изменения внесут в свой тактический план атлеты, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. При всех громких заявлениях Головкина о том, что в предыдущем поединке он всецело доминировал и не оставил своему сопернику ни шанса, реальное положение дел было несколько иным. Геннадий смотрелся активно и постоянно прижимал Альвареса к канатам, но Канело более чем уверенно справлялся с атакующими действиями своего визави. Местами же мексиканец и вовсе демонстрировал запредельный уровень защиты, который можно было сравнить разве что с легендарным Флойдом Мейвезером — младшим. В итоге это вызвало немало негодования со стороны команды казахстанца, а наставник чемпиона мира в среднем весе Абель Санчес и вовсе обвинял оппонента в трусости.

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Уже по первым раундам стало ясно, что Альварес решил действовать более смело и перевёл схватку от канатов и углов к центру ринга. Спортсмены обменивались жёсткими ударами, поочерёдно проверяя на крепость челюсть и корпус друг друга. Начиная с третьего раунда удивил уже Головкин, который неожиданно решил немного отступить и работать вторым номером. Сауль преследовал своего оппонента, а тот отвечал излюбленными джебами и мощными апперкотами. Уже к шестому раунду у Геннадия была серьёзная гематома под глазом, а у Канело — рассечена бровь.

В середине боя Альваресу удалось немного склонить чашу весов в свою пользу. Мексиканец был острее и очень часто находил ударами корпус оппонента. Впоследствии это скажется в поздних раундах, когда Головкин несколько подсядет физически. Канело не забывал про защиту, успешно перекрывался при атаках противника, а сам мгновенно отвечал резкими контрударами. Но говорить о его подавляющем преимуществе нельзя. В сражениях между боксёрами такого уровня это случается крайне редко. А Геннадий довольно часто напоминал, почему считается одним из сильнейших атлетов, независимо от весовой категории.

Заключительные раунды прошли с преимуществом Головкина, который пошёл вперёд и имел не один шанс послать своего соперника в нокдаун. Первый из них пришёлся на 10-й отрезок боя, когда казахстанцу удался отличный правый прямой. Но Альварес не подал виду, а после блестяще отработал в защите, увернувшись от нескольких опаснейших ударов противника. А в заключительной трёхминутке Сауль и вовсе оказался на одном колене. Правда, произошло это в основном из-за того, что он поскользнулся. Завершилась же схватка ожесточённым разменом, в ходе которого у Геннадия даже открылось серьёзное кровотечение около правого глаза.

Боксёры Геннадий Головкин и Сауль Альварес

Reuters

Задолго до боя Головкин говорил, что будет изо всех сил стараться не доводить дело до судейского решения. Он открыто заявлял, что не верит в справедливость арбитров, и провозгласил своей главной целью довести количество нокаутов в своей карьере до 35. Однако ни ему, ни Альваресу, у которого перед поединком было точно такое же количество досрочных побед, это не удалось. Судьба четырёх чемпионских титулов оказалась в руках официальных лиц, которые отдали их мексиканцу. Причём один из них снова увидел ничью, а двое других — преимущество Канело в один раунд.

При рассмотрении судейских записок видно, что до заключительного раунда они не отдавали предпочтения ни одному из боксёров. Но и Дейв Моретти, и Стив Вайсфельд решили, что в заключительной трёхминутке Альварес смотрелся предпочтительнее.

Головкин потерпел первое поражение в карьере и отказался от общения с прессой, зато Альварес был гораздо более разговорчив. Он поблагодарил свою команду и выразил уважение сопернику.

«Я очень рад и полон эмоций, хочу поблагодарить всех, кто верил в меня. Это для моих болельщиков и всей Мексики. Он очень сильный боец, но в конце концов мы одержали победу. Я следовал инструкциям своего угла и хочу поблагодарить свою команду. Головкин — великолепный соперник, но я также показал, что я сильный оппонент», — заявил Альварес.

Теперь в послужном списке Канело значатся 50 побед, а также одна ничья и одно поражение. Единственный раз он уходил с ринга побеждённым в 2013 году, когда не смог справиться с легендарным Флойдом Мейвезером. При этом он не исключил, что его и Головкина ожидает третий бой.

«Если людям нужен ещё один наш поединок, мы сделаем это снова», — заверил Альварес.