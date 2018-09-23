Падение Русского Витязя: Поветкин проиграл Джошуа и не смог завоевать титул чемпиона мира по боксу

Александр Поветкин уступил Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Бой, который проходил в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершился досрочной победой британца в седьмом раунде. Для российского спортсмена это первое поражение нокаутом в карьере.

Чуть больше года назад Поветкин триумфально вернулся в спорт после скандала с якобы применением запрещённых препаратов. Россиянин одержал три победы подряд, что позволило ему подняться на ведущие позиции в рейтингах самых престижных боксёрских организаций и дало право второй раз в карьере претендовать на звание чемпиона мира по боксу.

Впервые Александр бился за этот титул в 2013 году. Тогда он встретился с Владимиром Кличко. Россиянин находился на пике формы. Ожидалось, что Поветкин станет тяжёлым испытанием для украинца. Однако навязать серьёзной конкуренции ему не удалось. Действующий чемпион уверенно подтвердил свой статус, а спортсмену из Курска пришлось начинать сначала.

К противостоянию с Джошуа он подходил уже абсолютно другим атлетом. За эти пять лет россиянин не только не стал хуже, но и сумел добиться прогресса во многих аспектах. Он прибавил в движении, стал более разносторонним и тактически обученным боксёром и был готов если не победить, то создать серьёзные проблемы молодому талантливому британцу.

В то время как Поветкин медленно шёл к возвращению в элиту профессионального бокса, Джошуа становился символом нового поколения тяжеловесов. Победа над Владимиром Кличко возвела его в статус новой надежды этого вида спорта, а последующие успехи и грамотная раскрутка сделали одним из самых популярных атлетов современности. Поэтому, несмотря на проблемы с продажей билетов, о которых говорил его менеджер Эдди Хирн, лондонский стадион «Уэмбли» заполнили около 90 тыс. болельщиков, в основном фанаты 28-летнего чемпиона.

Однако это не испугало Александра. Традиционно скромный и уважительный Поветкин не изменил своей манере поведения, и местная публика встретила его довольно нейтрально. Когда он поднимался на ринг, в зале стоял лёгкий гул, но на россиянина это явно не произвело никакого эффекта.

А появление главной звезды вечера было обставлено с соответствующим размахом. Взрывы пиротехники, горящие инициалы и живое выступление местного рэп-музыканта — всё это предваряло появление Джошуа. За всеми фейерверками и рукопожатиями с фанатами немудрено немного потерять должный настрой на поединок, неудивительно, что старт схватки получился у британца достаточно скомканным.

Безусловно, это можно считать и заслугой Поветкина. Он очень резво начал и уже в первом раунде нашёл голову соперника мощным левым боковым. На секунду Джошуа немного потерялся в пространстве, но быстро пришёл в себя. При этом создать особых проблем россиянину у него не получалось. Долгое время британец не мог предложить ничего, кроме тычков, от которых Александр с лёгкостью уворачивался.

При этом невооружённым глазом была заметна разница в антропометрических данных. Более высокий и массивный британец практически нависал над соперником, но Александр был подвижнее. Этого стоило ожидать ещё после официального взвешивания, на котором Поветкин показал удивительно низкие для себя цифры — 100,7 кг. Для сравнения, его оппонент был на 11,1 кг тяжелее.

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко говорил, что единственным шансом Поветкина будет победа на ранней стадии поединка. Логику в этом проследить можно: вряд ли у 39-летнего спортсмена хватило бы выносливости на полный бой. Возможно, это чувствовал и сам Александр, который решил не сбавлять обороты и продолжил оказывать давление на противника. Он совершал резкие, молниеносные наскоки и даже разбил молодому чемпиону нос, но постепенно преимущество стало таять. Какое-то время ему удавалось застигать Джошуа врасплох, но с каждой минутой британец всё больше привыкал к манере противника, а атакующий порыв россиянина начинал иссякать.

К экватору схватки Поветкин практически перестал попадать в Джошуа. Попытки Александра атаковать с дистанции не приносили плодов, а подойти ближе ему не позволяли встречные джебы Энтони. На левой брови Поветкина образовалось рассечение как следствие потери контроля над боем и всё более возрастающей уверенности британца.

Как часто бывает в поединках представителей тяжёлой весовой категории, развязка наступила внезапно. В середине седьмого раунда россиянин решился на очередной стремительный проход на ближнюю дистанцию и был встречен тяжелейшим правым прямым. За ним последовала целая серия ударов британца, и Поветкин рухнул на настил ринга. К чести Александра, стоит отметить, что он не сдался, в очередной раз продемонстрировав свой бойцовский дух. С огромным трудом он поднялся на ноги и постарался продолжить бой, но было уже поздно. Нокдаун оказался слишком тяжёлым, и спустя несколько секунд он снова оказался на настиле. На этот раз судья дал сигнал об окончании поединка.

Также по теме «Один из последних шансов стать чемпионом мира»: Поветкин проведёт бой с Джошуа на стадионе «Уэмбли» 22 сентября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится поединок между Александром Поветкиным и Энтони Джошуа. На кону будут стоять...

Поветкин потерпел второе и самое тяжёлое поражение в карьере. После окончания схватки врачи несколько минут оказывали помощь россиянину. Чтобы привести его в чувство, понадобилась даже кислородная маска. Джошуа же вместе с 90-тысячной армией фанатов отмечал свою 22-ю победу в карьере, а также 21-й нокаут.

«Поветкин — непростой соперник, он доказал это своими опасными встречными атаками. Я знал, что он не очень устойчив к ударам по корпусу, и переключался на него. Это могло занять у меня девять раундов, но моей целью было выиграть. Возможно, несколько лет назад я бы не победил в этом бою, но это заслуга моего тренерского штаба и людей, которые помогают мне», — признался Джошуа после поединка.

Британец провёл третью успешную защиту титулов и теперь готов к долгожданному поединку с Деонтеем Уайлдером. Разговоры об этой встрече ходят уже давно, а последнее препятствие на пути к нему — экс-чемпион Тайсон Фьюри. Именно с ним американец сразится 1 декабря.

«Уайлдер был соперником №1 для меня, но сейчас я не хочу говорить об этом, контракт ещё не подписан. Сейчас у меня нет обязательных претендентов. Спорт прежде всего для болельщиков. Нужно устроить голосование в Twitter, чтобы определить, с кем я должен встретиться на ринге в следующий раз. Удачи Деонтею и Фьюри в предстоящем бою. Я желаю им успехов. С победителем этой схватки у нас может получиться неплохая заварушка», — заключил Джошуа.