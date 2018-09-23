Без титулов: Поветкин уступил Джошуа в бое за звание чемпиона мира по боксу по четырём версиям

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Сергей Стариков
В Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершился боксёрский поединок между россиянином Александром Поветкиным и британцем Энтони Джошуа. Бой продлился семь раундов и завершился досрочной победой действующего чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию.
Без титулов: Поветкин уступил Джошуа в бое за звание чемпиона мира по боксу по четырём версиям
  • Британский боксёр Энтони Джошуа и россиянин Александр Поветкин
  • globallookpress.com
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  • 23 сентября 2018

    На этом мы с вами прощаемся. Поветкин отважно сражался, но всё же уступил. Джошуа остаётся чемпионом. До скорого!

  • Джошуа провёл очередную защиту чемпионских титулов и одержал свою 22-ю победу. Для Поветкина же это поражение стало вторым в карьере и первым досрочным. 

  • В очередной раз пошёл вперёд Александр, но Джошуа ждал этого. Мощнейший правый прямой, серия ударов, и Поветкин оказался на настиле ринга. Стоит отдать россиянину должное, он поднялся и до последнего пытался сражаться, но в таком состоянии что-либо противопоставить оппоненту было очень сложно.

  • С огромным трудом поднялся Александр, но навязать борьбу уже не смог. Джошуа побеждает нокаутом.

  • Очень опасно попадает Джошуа. Тяжёлый правый удар. Поветкин в нокдауне.

  • В очень спокойном ключе проходит поединок. Пока боксёры не собираются взвинчивать темп. Александр старается действовать немного активнее, но Энтони отлично защищается. 

  • Седьмой раунд.

  • Конец раунда.

  • Ненадолго боксёры взвинтили темп. Причём инициатором этого был именно Джошуа. Несколько попыток провести разящий удар исполнил британец. Россиянину удалось увернуться. 

  • Очередной правый боковой попадает Поветкин. Джошуа не подал виду, а после пробил несколько джебов по корпусу.

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