Без титулов: Поветкин уступил Джошуа в бое за звание чемпиона мира по боксу по четырём версиям

В Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершился боксёрский поединок между россиянином Александром Поветкиным и британцем Энтони Джошуа. Бой продлился семь раундов и завершился досрочной победой действующего чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию.

Британский боксёр Энтони Джошуа и россиянин Александр Поветкин

globallookpress.com