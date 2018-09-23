Без титулов: Поветкин уступил Джошуа в бое за звание чемпиона мира по боксу по четырём версиям
- Британский боксёр Энтони Джошуа и россиянин Александр Поветкин
- globallookpress.com
-
23 сентября 2018
На этом мы с вами прощаемся. Поветкин отважно сражался, но всё же уступил. Джошуа остаётся чемпионом. До скорого!
-
Джошуа провёл очередную защиту чемпионских титулов и одержал свою 22-ю победу. Для Поветкина же это поражение стало вторым в карьере и первым досрочным.
-
В очередной раз пошёл вперёд Александр, но Джошуа ждал этого. Мощнейший правый прямой, серия ударов, и Поветкин оказался на настиле ринга. Стоит отдать россиянину должное, он поднялся и до последнего пытался сражаться, но в таком состоянии что-либо противопоставить оппоненту было очень сложно.
-
С огромным трудом поднялся Александр, но навязать борьбу уже не смог. Джошуа побеждает нокаутом.
-
Очень опасно попадает Джошуа. Тяжёлый правый удар. Поветкин в нокдауне.
-
В очень спокойном ключе проходит поединок. Пока боксёры не собираются взвинчивать темп. Александр старается действовать немного активнее, но Энтони отлично защищается.
-
Седьмой раунд.
-
Конец раунда.
-
Ненадолго боксёры взвинтили темп. Причём инициатором этого был именно Джошуа. Несколько попыток провести разящий удар исполнил британец. Россиянину удалось увернуться.
-
Очередной правый боковой попадает Поветкин. Джошуа не подал виду, а после пробил несколько джебов по корпусу.
- «Зарекомендовал себя в Великобритании»: что говорили после победы российского боксёра Поветкина над британцем Прайсом
- «Мне интересен Уайлдер, а не Поветкин»: почему Джошуа избегает боя с обязательным претендентом на титул WBA
- «Не позволим безнаказанно оскорблять Александра»: команда Поветкина отсудила в США у Уайлдера $4,3 млн
- «На его месте я бы не торопился»: боксёр Поветкин ответил британцу Джошуа, пообещавшему «переступить через россиянина»
- «Один из последних шансов стать чемпионом мира»: Поветкин проведёт бой с Джошуа на стадионе «Уэмбли»