«Один из последних шансов стать чемпионом мира»: Поветкин проведёт бой с Джошуа на стадионе «Уэмбли»

22 сентября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится поединок между Александром Поветкиным и Энтони Джошуа. На кону будут стоять титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. По словам британца, россиянин станет самым серьёзным его соперником в карьере после Владимира Кличко. В свою очередь, Поветкин выразил надежду, что поединок получится красивым и честным.

Пока в Нью-Йорке подводят итоги пресс-конференции между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым, Лондон живёт в ожидании очередного поединка Энтони Джошуа. Непобедимый британец движется к объединительному бою с Деонтеем Уайлдером, который обещает стать одним из главных боксёрских событий последних лет. Но для того, чтобы эти планы воплотились в жизнь, ему необходимо пройти серьёзное испытание в лице Александра Поветкина.

После допингового скандала, который стоил россиянину более года карьеры и потери мест в рейтингах всех боксёрских организаций, спортсмен находится в хорошей форме. Добившись отмены пожизненной дисквалификации — было доказано, что запрещённый препарат попал в организм случайно, — Поветкин одержал три победы, а последняя из них получилась особо запоминающейся. Русский Витязь в пяти раундах разобрался с британцем Дэвидом Прайсом, отправив того в глубокий нокаут. Это помогло Александру получить статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBA, которым как раз владеет Джошуа.

Однако даже это не могло гарантировать россиянину встречу с молодым чемпионом. Джошуа не скрывал, что его главной целью является схватка с Уайлдером, и даже пытался отсрочить свой поединок с Поветкиным. Но переговоры между сторонами зашли в тупик, а расставаться с чемпионским поясом Энтони не решился. В результате ему пришлось уступить и отложить поединок с американцем на неопределённый срок.

Но если для Джошуа бой с Поветкиным является очередным этапом бурно развивающейся карьеры, то для Александра, пожалуй, — её кульминацией. Этого не скрывает и сам российский боксёр. Он понимает, что в случае поражения ему будет очень сложно рассчитывать на ещё один поход за титулом.

«Я спокоен, с отличным настроением едем сражаться за звание чемпиона мира с молодым, сильным боксёром. Поединок — всегда испытание. Мне уже 39. Конечно, бой за титул для меня очень важен. Это, можно сказать, один из последних шансов стать чемпионом мира», — заявил Поветкин ТАСС.

Безусловно, поединок на легендарном стадионе «Уэмбли» перед многотысячной армией британских фанатов станет для Александра настоящей проверкой на прочность. Особенно учитывая тот факт, что в последние годы Поветкин воспринимался исключительно как домашний боксёр. До памятного выезда в Кардифф для боя с Прайсом его последний поединок за рубежом датировался 29 сентября 2012 года. Тогда он нокаутировал американца Хасима Рахмана на шоу в Гамбурге.

Возможно, это во многом и сказалось на популярности Поветкина за рубежом, а также его способности собирать огромные площадки. Как сказал менеджер Джошуа Эдди Хирн, поединок между британцем и россиянином вряд ли пройдёт при заполненных трибунах.

«В этот раз нам пришлось работать упорнее. Обычно, когда речь идёт о поединке с участием Джошуа, билеты расходятся как по звонку. В этот же раз всё было медленнее, чем в случае с Кличко и Паркером. Люди подходят ко мне и спрашивают о бое Энтони с Уайлдером. Я говорю им, что он для этого должен пройти Поветкина. В ответ же мне говорят, что Джошуа победит нокаутом», — цитирует Хирна The Guardian.

Возможно, одна из причин — поведение Поветкина, который не участвует в словесных перепалках и подобный конфронтациях. Он не изменил себе и на пресс-конференции перед предстоящим поединком. Александр вёл себя предельно уважительно по отношению к Джошуа.

«Считаю, что в данный момент нахожусь в отличной форме. Мы прошли хороший сбор, сила и выносливость на месте. Рад, что у нас состоится бой с лучшим боксёром мира. Уверен, будет интересный, красивый, а главное, честный поединок. Есть ли у него слабые стороны? Сейчас можно говорить что угодно, но всё покажет схватка», — сказал Поветкин.

Россиянин также признался, что не размышлял о том, является ли он самым серьёзным соперником в карьере Джошуа.

«Могу сказать, что в то время, когда был мой бой с Кличко, я был на порядок слабее, чем сейчас. Мне бы очень хотелось увезти эти пояса в Россию. Но посмотрим, чем всё закончится. Заранее я никогда ничего не говорю», — заявил Александр.

К слову, Джошуа также вёл себя очень тактично. По тону британца было ясно, что он не считает схватку с Поветкиным лёгкой и настраивается на серьёзное сопротивление.

«Я какое-то время не боксировал, но сейчас вернулся в дело. Рад, что этот бой пройдёт на «Уэмбли», здесь отличная атмосфера. Конечно, согласен с тем, что Поветкин — это второй по силе соперник в моей карьере после Кличко. Мы с Владимиром показали тогда прекрасное шоу. Надеюсь, что поединок с Александром получится одним из самых ярких в этом году. В первую очередь опасаюсь скорости россиянина, хотя я тренируюсь со скоростными любителями. Отмечу также силу его удара. К нему будет сложно подобраться», — выразил мнение Джошуа.

При этом британец не исключил, что поединок с Поветкиным может продлиться все 12 раундов. По его словам, погоня за нокаутом может обернуться серьёзными проблемами.

«Я понимаю болельщиков, которые смотрят бокс и хотят увидеть удар, который поставит точку в поединке. Но главное — победить соперника. У каждого на ринге своя стратегия, своё видение того, как вести бой. Знаю, что если появится шанс нокаутировать Александра, то я воспользуюсь им, однако я не собираюсь во что бы то ни стало стараться сделать это. Я буду умнее, чтобы не нарваться на удар, который изменит всё не в мою пользу», — цитирует Джошуа «Чемпионат».

Хирн также согласился с тем, что Кличко является одним из самых серьёзных противников в карьере Джошуа, и признался, что переживает за исход схватки.

«У Александра мощный удар, крепкий подбородок и запас энергии. И опыта у него гораздо больше, чем у Энтони Джошуа», — цитирует Хирна talkSPORT.

За последний год Поветкину удалось проделать путь от ошибочно отстранённого за допинг спортсмена к претенденту на чемпионство и оппоненту одного из самых известных боксёров современности. Как считает экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд, в середине 2017 года никто и представить не мог, что Александр добьётся таких успехов.

«На Поветкина оказывалось сумасшедшее давление — вот эти скандалы, грязь. И многие говорили, что он, скорее всего, закончит карьеру. А в итоге 22 сентября Александр будет драться за чемпионские пояса», — цитирует Дрозда РИА Новости.

По его мнению, поединок между Поветкиным и Джошуа даже превосходит по значимости бой Александра с Владимиром Кличко.

«Это самый главный бой в его карьере, и, на мой взгляд, Александр имеет очень хорошие шансы на успех. Джошуа не любит боксировать с небольшими тяжеловесами. Поветкин в габаритах уступает Энтони, но он манёвренный и сконцентрированный, с очень жёстким ударом. Я верю и вижу очень хорошие шансы у Александра проявить себя и завоевать титулы», — заключил Дрозд.