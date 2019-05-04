Подготовка к поединку с Ковалёвым: Бетербиев проведёт защиту титула чемпиона мира по версии IBF в бою с Каладжичем

4 мая в США Артур Бетербиев проведёт вторую защиту титула чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии IBF. Его соперником станет американец боснийского происхождения Радивойе Каладжич, имеющий на своём счету 24 победы и одно поражение на профессиональном ринге. В случае успеха россиянин может провести объединительный поединок со своим соотечественником Сергеем Ковалёвым.

На протяжении последних шести месяцев одной из главных тем в боксёрском мире являются возможные объединительные поединки чемпионов полутяжёлого веса. На данный момент три из четырёх поясов находятся у российских спортсменов, что делает практически неизбежным столкновение двух соотечественников. Но, несмотря на обилие слухов и постоянные заявления атлетов о готовности сразиться за титул, пока каждый из них ограничивается боями с претендентами. Исключением не стал и Артур Бетербиев, который 4 мая встретится с Радивойе Каладжичем.

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Ещё два месяца назад действующий обладатель титула по версии IBF призывал Сергея Ковалёва провести объединительный бой, но всё так и осталось на стадии разговоров. Схватка между двумя россиянами была отложена на неопределённый срок при весьма странных обстоятельствах. Так, по словам тренера Бетербиева Марка Рэмси, инициатором стала сторона соперника.

«Считаю, что мы увидим бой между Бетербиевым и Ковалёвым. В начале февраля я вернулся из Техаса, пришёл в зал, а Артур мне заявил, что хочет драться с Сергеем. Считаю, что кто-то на каком-то уровне блокирует организацию этого поединка. Но не с нашей стороны. Это не тренер, не менеджер, не боксёр», — цитирует Рэмси Le Journal de Montréal.

Так или иначе, активный чемпион не стал сидеть без дела и выбрал себе нового соперника, которым стал 13-й номер рейтинга IBF в полутяжёлом весе. Каладжич родился в Боснии и Герцеговине, но большую часть жизни провёл в США. В 2011 году он начал свою профессиональную боксёрскую карьеру, а его первым серьёзным испытанием стал поединок за титул чемпиона США по версии WBC, который он оспаривал у действующего обладателя временного пояса WBA Маркуса Брауна. Радивойе потерпел поражение раздельным решением судей, но сумел сделать правильные выводы. В оставшихся трёх боях он неизменно добивался успеха и заслужил шанс разделить ринг с Бетербиевым.

В преддверии поединка Каладжича рассматривают исключительно как разминку перед сражениями с Ковалёвым и Биволом, но всё же не стоит заранее списывать его со счетов. Несмотря на то что американец не встречался с сильными оппонентами, он имеет достаточно солидные опыт и мастерство, чтобы доставить Бетербиеву много проблем. Так, Радивойе обладает нокаутирующим ударом, что не раз доказывал на ринге. Подтверждением тому служат 17 досрочных побед, причём 13 из них — в первом раунде.

В послужном списке Бетербиева значится практически в два раза меньше боёв, но по проценту нокаутов он значительно превосходит Каладжича. В отличие от американца, Артур досрочно завершил все 13 своих поединков и лишь дважды позволял времени схватки перевалить за экватор. С Александром Джонсоном он провёл на ринге семь раундов, а с Эриком Кёллингом — все 12.

Безусловно, на стороне Бетербиева будет его огромный опыт выступлений в любительском боксе. По сведениям журнала The Ring, россиянин одержал 295 побед и всего пять раз покидал ринг проигравшим. Причём дважды он уступил будущему абсолютному чемпиону в первом тяжёлом весе Александру Усику. В активе Артура золото чемпионата мира и две награды высшего достоинства первенства Европы.

Сам чемпион IBF также сказал, что не собирается недооценивать своего оппонента. По словам Бетербиева, к схватке с Каладжичем он подходит в полной боевой готовности.

«Нигде не сачковал, делал абсолютно всё, что мне говорили тренеры. Даже чуть-чуть больше. Сейчас нахожусь в хорошей форме. Мы с наставником смотрим видео боёв моего соперника, изучаем слабые и сильные стороны, вырабатываем тактику. Делаем себе пометки», — цитирует Бетербиева пресс-служба Федерации бокса России.

Россиянин не стал раскрывать нюансы своей стратегии на бой с американцем, но заверил, что он и его команда проделали огромную работу в ходе подготовки.

«Хочу достойно выступить. Выложусь на полную. Буду внимательным и сконцентрированным», — заключил Бетербиев.

В свою очередь, Каладжич признался, что раньше не надеялся получить шанс сразиться за титул чемпиона мира. Американец отдал дань уважения своему визави, но не стал преуменьшать свои шансы на успех.

«Вижу перед собой сильного и агрессивного нокаутёра, но по нему можно попасть. Бетербиев уже дважды бывал в нокдауне, а во мне достаточно ударной мощи, я тоже агрессивен. Будет весёлая ночка!» — сказал Каладжич.

Стоит отметить, что этот поединок станет для Бетербиева первым, который будет показан на телеканале ESPN. В январе он подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank и американским медиахолдингом на шесть боёв. При этом его разрыв с предыдущим промоутером — компанией GYM — получился весьма тяжёлым. Дело чуть было не закончилось судом, но в итоге стороны смогли мирно решить все вопросы.

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«В последние несколько месяцев нам и Артуру стало совершенно ясно, что соглашение намного предпочтительнее, чем долгие судебные споры. Мы гордимся той работой, что мы проделали для Бетербиева за время нашего сотрудничества, и желаем ему дальнейших успехов в его карьере», — говорится в пресс-релизе GYM.

При этом сам спортсмен выразил удовлетворение, что может полноценно сконцентрироваться на боксёрской карьере, а также обратился к бывшим партнёрам.

«Хочу поблагодарить Ивона Мишеля и всю команду GYM за их работу по развитию моей карьеры с 2013 года, когда я приехал в Канаду», — заключил атлет.

Ни для кого не секрет, что одним из камней преткновения в боксе является достижение договора на бой между спортсменами, представляющими разные промоутерские и стриминговые компании. Таким образом, новый контракт Бетербиева лишь приближает его к объединительным поединкам с действующими чемпионами мира в полутяжёлом весе. На данный момент клиентами Top Rank являются Сергей Ковалёв и обладатель титула по версии WBC украинец Александр Гвоздик.

В апреле сам Ковалёв признавался, что поединок с Бетербиевым является для него «одним из приоритетных».

«Он перешёл мне дорогу ещё в любителях. Хорошо, что я тогда проиграл. Возможно, взяв Олимпиаду или какие-то другие любительские награды, посчитал бы, что это мой максимум. Но поскольку я не оправдал свои амбиции там, решил перейти в профессионалы», — приводит слова Ковалёва BoxingScene.