Ковалёв заявил о желании провести бой с Бетербиевым

Российский чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергей Ковалёв готов провести объединительный бой с российским чемпионом Международной боксерской федерации (IBF) Артуром Бетербиевым.

«В приоритетах мой поединок с Артуром Бетербиевым. Потому что у нас есть, история с любителей, где он перешёл мне дорогу. Но я благодарен богу, что именно так и вышло — если бы я добился призов на чемпионате мира, Европы или Олимпийских играх, я бы считал это своим максимумом. А поскольку я не реализовал свои амбиции в любительском боксе, то шагнул в профессионалы», — заявил Ковалёв в подкасте Федерации бокса России.

Также Ковалёв добавил, что ранее стороны обсуждали бой между собой, однако не сумели договориться.

Ранее сообщалось, что британский боксёр Ярд согласился на бой с Ковалёвым в России