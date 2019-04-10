Ковалёв заявил о желании провести бой с Бетербиевым

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Российский чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергей Ковалёв готов провести объединительный бой с российским чемпионом Международной боксерской федерации (IBF) Артуром Бетербиевым.
Ковалёв заявил о желании провести бой с Бетербиевым
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«В приоритетах мой поединок с Артуром Бетербиевым. Потому что у нас есть, история с любителей, где он перешёл мне дорогу. Но я благодарен богу, что именно так и вышло — если бы я добился призов на чемпионате мира, Европы или Олимпийских играх, я бы считал это своим максимумом. А поскольку я не реализовал свои амбиции в любительском боксе, то шагнул в профессионалы», — заявил Ковалёв в подкасте Федерации бокса России.

Также Ковалёв добавил, что ранее стороны обсуждали бой между собой, однако не сумели договориться.

Ранее сообщалось, что британский боксёр Ярд согласился на бой с Ковалёвым в России

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