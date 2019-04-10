Британский боксёр Ярд согласился на бой с Ковалёвым в России

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Обязательный претендент на пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжёлом весе Энтони Ярд дал согласие провести бой с обладателем титула Сергеем Ковалёвым в России.
Британский боксёр Ярд согласился на бой с Ковалёвым в России
  • Reuters

«Я встречался с менеджером Ковалёва Эгисом Климасом, он сказал мне, что Энтони Ярд и его промоутер приняли предложенные условия, дали согласие на бой с Сергеем Ковалёвым в России. Сейчас мы подбираем дату в июне или июле, но в целом это уже решённый вопрос, вскоре мы анонсируем данный поединок», — заявил промоутер Боб Арум порталу Boxing Social.

Согласно правилам WBO в случае проведения боя в России Сергей Ковалёв получит 75% призового фонда. Возможным местом проведения поединка назывался Челябинск.

Ранее Нурмагомедов высказался о перспективе поединка с Мейвезером.

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